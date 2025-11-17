PEKING, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die erste Beijing Art & Technology Week findet vom 28. November bis zum 7. Dezember 2025 im 798 Art District statt. Veranstaltet von Beijing 798 Cultural Technology Co., Ltd. Das Event zielt darauf ab, hochkarätige Fachkräfte aus den Bereichen Kunst und Technologie zusammenzubringen, um die Möglichkeiten der Koexistenz von menschlicher und künstlicher Intelligenz zu erforschen und gleichzeitig die tiefgreifende Integration von Kultur und Technologie voranzutreiben. Diese Veranstaltung wird voraussichtlich zu einem der bedeutendsten kulturellen Anlässe in Peking in diesem Winter werden.

Das Plakat zur Veranstaltung

Unter dem Motto "Endless Life" symbolisiert das Event die kontinuierliche Weiterentwicklung und den zyklischen Charakter von Leben und Technologie. An diesem Projekt sind führende Partner wie 36Kr, Geek Park, Huxiu, Sanlian City for Humanity und Caotai Music beteiligt, die durch branchenübergreifende Kooperationen innovative Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, digitale Kunst und anderen Bereichen präsentieren.

Das Event umfasst drei Kernbereiche: "The Hall of Ideas" ("Die Halle der Ideen"), "The Hyper-Sensory World ("Die hypersensorische Welt") und "Ecological Exploration" (Ökologische Erkundung").

Mit über 60 Ausstellungen, mehr als 80 Dialogen und über 100 Künstlern und Technologieexperten aus mehr als einem Dutzend Ländern bietet das Event den Besuchern eine Vielzahl von immersiven Erlebnissen.

Die "Halle der Ideen" wird hochkarätige Foren und Branchenkonferenzen zu den Themen KI, Technologie und Wirtschaft präsentieren, an denen führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie und Handel teilnehmen werden.

"Die hypersensorische Welt" bietet ein umfassendes Sinneserlebnis, darunter Asiens größtes Festival für elektronische Musik, Musikpartys, KI-gesteuertes Theater und Tanzaufführungen. Und schließlich

wird "Ökologische Erkundung" durch interaktive Kunstinstallationen und technologiebasierte Aktivitäten traditionelle Ausstellungsformate aufbrechen. Ausstellungen wie Wang Yuyang: Chaosmosis und The World of Movements des Tao Dance Theater bieten den Besuchern ein immersives künstlerisches Erlebnis.

Ausstellungsansicht, Wang Yuyang: Chaosmosis, 798CUBE, 2025

Die Beijing Art & Technology Week ist nicht nur eine Zusammenführung von Kultur und Technologie, sondern auch eine Reise in die Zukunft des Wohnens. Während des Events wird sich der 798 Art District in ein Zentrum der Kreativität und interdisziplinären Innovation verwandeln und demonstrieren, wie Technologie die Kunst bereichert und den gesellschaftlichen Wandel vorantreibt. Dieses Event wird die Position des 798 Art District als führende Quelle für die Integration von Kunst und Technologie weiter festigen und einen kulturellen Impuls für Pekings Bestrebungen geben, sich als globales Zentrum für technologische Innovation zu etablieren.

Kontaktdaten: info@798-art.com.cn

