Im Rahmen seiner laufenden organischen Expansionsstrategie hat der weltweit führende Anbieter von Lieferkettenlösungen, AIT Worldwide Logistics, seine erste Niederlassung in Jakarta, Indonesien, eröffnet. Der neue Standort ist das achte Land im AIT-Asien-Netzwerk und illustriert die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Unternehmens als Reaktion auf die Kundenanforderungen in der Region.

Laut Chief Strategy Officer bei AIT Greg Weigel wird das Team in Jakarta mit dem umfangreichen globalen Netzwerk von AIT zusammenarbeiten, um zügig See-, Luft- und Straßentransportlösungen zu gestalten, die auf die organisatorischen Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den florierenden Industrie-, Technologie- und Telekommunikationssektoren der Region.

"Angesichts unserer fortlaufenden Expansion in Asien ist Jakarta ein entscheidender Markt für uns", sagte Weigel. "Durch die Gründung einer Präsenz in Indonesien positionieren wir AIT nicht nur in einer Region mit enormen Chancen, sondern stärken auch unsere Fähigkeit, lokalisierten, hochwertigen Service zu bieten, der direkt auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist."

Die Niederlassung, die umfassende Speditionsdienste hauptsächlich für Importe und Exporte über den Luft- und Seeweg bietet, wird von Tony Tong, Vice President Operations Asien-Pazifik bei AIT, geleitet. Er untersteht Wilson Lee, Senior Vice President, Asien-Pazifik.

Laut Lee wird das Team auch Mehrwertdienste wie lokale Lieferungen zwischen den Inseln, Zollabfertigung, White-Glove-Handling und vieles mehr anbieten.

"Wir heben uns in diesem Markt durch unser umfassendes Serviceangebot ab", bemerkte Lee. "Wir untermauern es mit jahrelanger globaler Erfahrung, engagiertem lokalem Personal und flexiblen, maßgeschneiderten Lösungen, die auf Indonesiens Schlüsselbranchen wie Erdöl, Erdgas, Textilien und Bergbau abgestimmt sind."

Die strategisch gelegene Niederlassung befindet sich in der Nähe von zwei internationalen Flughäfen und Jakarta Bay. Die neue Einrichtung hat die Gold-Zertifizierung von Indonesiens Green Building Council und ergänzt die mehr als 150 Standorte von AIT auf der ganzen Welt.

AIT-Jakarta

Arkadia Green Park

Tower G, 16th Floor Unit 01B

Jl. Let. Jend. TB Simatupang No. Kav. 88

Jakarta Selatan 12520

Indonesien

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 45 Jahren setzt der in Chicago ansässige Marktführer für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften in nahezu allen Branchen aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Energie, Hightech, Hauszustellung, Biowissenschaften, Schifffahrt und viele mehr. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT die individuelle Anpassung von End-to-End-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Straßen- und Schienenweg termingerecht und budgetgerecht. Mit kompetenten Mitarbeitern an über 150 Standorten weltweit in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika umfasst das Full-Service-Angebot von AIT auch Zollabfertigung, Lagerverwaltung und White-Glove-Services. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT bieten wir Lösungen, die das Vertrauen unserer Kunden gewinnen gestützt auf unsere Produkte, Regionen und vertikalen Märkte und getragen von einer leistungsorientierten Unternehmenskultur.

Contacts:

MEDIENKONTAKT:

Matt Sanders

Communications Director

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Global Headquarters

2 Pierce Place, Suite 2100

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com