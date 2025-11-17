Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 17, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|A-labs Capital II Corp.
|November 28, 2025
|December 30, 2025
|AGS
|AIP Realty Trust
|November 14, 2025
|December 15, 2025
|S
|ANDINA COPPER CORPORATION
|November 18, 2025
|December 29, 2025
|A
|ANTIMONY RESOURCES CORP
|December 1, 2025
|January 5, 2025
|AS
|Alpha Exploration Ltd.
|December 5, 2025
|January 6, 2025
|A
|Blizzard Finance Corp.
|November 25, 2025
|December 30, 2025
|AS
|Boron One Holdings Inc.
|December 4, 2025
|January 9, 2025
|AGS
|Brookfield Business Corp.
|November 25, 2025
|January 13, 2025
|S
|Brookfield Business Partners
|November 25, 2025
|January 13, 2025
|S
|CGI Inc.
|December 1, 2025
|January 28, 2025
|AG
|CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD
|December 2, 2025
|January 7, 2025
|A
|CMP Mining Inc. %
|November 12, 2025
|December 17, 2025
|A
|Cascada Silver Corp.
|November 24, 2025
|December 29, 2025
|AG
|Cogeco Communications Inc.
|December 5, 2025
|January 15, 2025
|A
|Cogeco Inc
|December 5, 2025
|January 15, 2025
|A
|Doubleview Gold Corp.
|December 4, 2025
|January 23, 2025
|AG
|Exco Technologies Limited
|December 4, 2025
|January 21, 2025
|AG
|First Growth Funds limited
|November 10, 2025
|December 10, 2025
|A
|Garibaldi Resources Corp
|November 20, 2025
|December 29, 2025
|AG
|Goliath Resources Limited
|December 5, 2025
|January 14, 2025
|AGS
|Grosvenor Resource Corporation
|December 4, 2025
|January 8, 2025
|AG
|Kootenay Resources Inc.
|November 12, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Kootenay Silver Inc.
|November 12, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Labrador Resources Inc.
|December 10, 2025
|January 14, 2025
|AGS
|Lithium South Development Corp
|December 5, 2025
|January 9, 2025
|AGS
|MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.
|December 3, 2025
|January 7, 2025
|A
|Metro Inc.
|December 3, 2025
|January 27, 2025
|AG
|NeuroThera Labs Inc.
|December 4, 2025
|January 8, 2025
|AS
|NextSource Materials Inc.
|November 24, 2025
|December 30, 2025
|AG
|Nortec Minerals Corp
|December 3, 2025
|January 7, 2025
|AG
|OUTCROP SILVER & GOLD CORP
|December 4, 2025
|January 9, 2025
|AS
|Oregen Energy Corp.
|December 3, 2025
|January 7, 2025
|A
|Orosur Mining Inc. *
|November 7, 2025
|December 17, 2025
|AS
|Probe Gold Inc.
|November 27, 2025
|January 13, 2025
|S
|Radial Research Corp.
|November 18, 2025
|December 29, 2025
|AGS
|Red Pine Exploration Inc.
|December 2, 2025
|January 21, 2025
|AS
|Romios Gold Resources Inc. %
|October 31, 2025
|December 15, 2025
|AGS
|Romios Gold Resources Inc.
|November 28, 2025
|January 16, 2025
|AGS
|Rumbu Holdings Ltd.
|December 5, 2025
|January 14, 2025
|AS
|Searchlight Resources Inc
|December 1, 2025
|January 15, 2025
|AG
|Seasif Exploration Inc.
|November 14, 2025
|December 23, 2025
|AGS
|TRIGON METALS INC
|December 1, 2025
|January 15, 2025
|AS
|Turnium Technology Group Inc. *
|December 16, 2025
|January 23, 2025
|AS
|Zidane Capital Corp.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AS
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
