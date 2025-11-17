DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.01 Uhr 40,0 Punkte auf 23.929,0. In den Handel gegangen war er mit 23.892,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.936,0 und das -tief bei 23.877,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 152 Kontrakte.
