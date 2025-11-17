DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CHINA-EXPORTE - Wegen der hohen Zölle auf chinesische Produkte in den USA leiten chinesische Unternehmen ihre Exporte teilweise auf Deutschland um. Das zeigt eine vom Auswärtigen Amt geförderte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Besonders betroffen waren zum Beispiel Plug-in-Hybrid-Autos: Deren US-Importe aus China sind im ersten Halbjahr gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um fast 99 Prozent gesunken. Dagegen nahmen die deutschen Importe dieser Fahrzeuge aus China um 80 Prozent zu. (Handelsblatt)

TRANSFORMATION - Führungskräfte deutscher Schlüsselbranchen bewerten den Transformationsprozess für den Wirtschaftsstandort deutlich positiver als noch im vergangenen Jahr. Das hat eine Untersuchung der Unternehmensberatung Kearney in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ergeben, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. Dabei verläuft die Transformation in den verschiedenen Branchen in unterschiedlichem Tempo. Besonders in den Branchen Technologie sowie Konsumgüterindustrie werden Veränderungen schnell umgesetzt. (Handelsblatt)

November 17, 2025

