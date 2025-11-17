Mit dem neuen 733 Quadratmeter großen Büro kann Deciphera seine Geschäftstätigkeit strategisch ausweiten und seine kommerzielle Reichweite in Europa weiter ausbauen

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Hauptsitz: Osaka, Japan; President und COO: Toichi Takino; "Ono") gab heute die Eröffnung eines neuen 733 Quadratmeter großen Büros in Zug, Schweiz, bekannt, um dem Wachstum des Unternehmens in Europa und den Partnermärkten Rechnung zu tragen. Anlässlich dieses Ereignisses findet eine Feier statt, an der die Unternehmensleitung, darunter der CEO von Ono, Gyo Sagara, der President und CEO von Deciphera, Ryota Udagawa, sowie regionale Regierungsvertreter, darunter die Wirtschaftsdirektorin des Kantons Zug, Silvia Thalmann-Gut, teilnehmen werden.

"Die Eröffnung unseres neuen Büros in Zug stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Deciphera dar. Nach der Übernahme von Ono haben wir unsere Pipeline um mehrere vielversprechende klinische Kandidaten erweitert, die das Potenzial haben, unser kommerzielles Portfolio in den kommenden Jahren zu vergrößern. Diese Niederlassung versetzt uns in die Lage, auf internationalen Märkten zu wachsen, während wir diese Kandidaten auf dem Weg zur Markteinführung voranbringen", erklärte Ryota Udagawa, President und Chief Executive Officer von Deciphera. "Das Büro in Zug spielt eine zentrale Rolle als unser Dreh- und Angelpunkt in Europa, stärkt unsere globale Präsenz und verbessert unsere Fähigkeit, Gemeinden weltweit besser zu unterstützen. Darüber hinaus wurde unser Büro in Zug von Great Place to Work als bester Arbeitsplatz der Schweiz in seiner Kategorie im Jahr 2025 ausgezeichnet. Wir sind überzeugt, dass dieses neue Büro dazu beitragen wird, Spitzenkräfte anzuziehen und zu halten sowie Teamarbeit und Zusammenarbeit zu fördern."

"Ich freue mich stets sehr, wenn Unternehmen wie Deciphera Zug als ihren internationalen Standort wählen. Die derzeitige Erweiterung der Büroräume ist ein deutlicher Beweis für das beeindruckende Biotech- und Pharma-Ökosystem, das sich im Laufe der Jahre entwickelt hat und das wir auch in Zukunft unterstützen werden", erklärte Silvia Thalmann-Gut, Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Zug.

Die internationale Niederlassung von Deciphera wurde Anfang 2021 in Zug gegründet und hat sich seitdem in ganz Europa ausgebreitet.

Über Deciphera Pharmaceuticals Inc.

Deciphera, ein Unternehmen der Ono Pharmaceutical Co., Ltd., ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung wichtiger neuer Medikamente konzentriert und Menschen mit Krebs, neurologischen und Autoimmunerkrankungen Hoffnung gibt. Deciphera nutzt seine proprietäre Plattform für Switch-Control-Kinase-Inhibitoren und sein fundiertes Fachwissen im Bereich der Kinase-Biologie, um ein breites Portfolio innovativer Medikamente zu entwickeln. Neben der Weiterentwicklung mehrerer Produktkandidaten aus der Plattform von Deciphera in klinischen Studien ist QINLOCK (ripretinib) der Switch-Control-Kinase-Inhibitor von Deciphera, der in vielen Ländern, darunter in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem gastrointestinalem Stromatumor (GIST) zugelassen ist, die zuvor mit drei oder mehr Kinase-Inhibitoren, darunter Imatinib, behandelt wurden. ROMVIMZA (vimseltinib) ist ein Kinase-Inhibitor, der in den Vereinigten Staaten für erwachsene Patienten mit symptomatischem tenosynovialem Riesenzelltumor (TGCT) zugelassen ist, bei denen eine chirurgische Resektion möglicherweise zu einer Verschlechterung der funktionellen Einschränkung oder zu schwerer Morbidität führen würde, und in der Europäischen Union für erwachsene Patienten mit TGCT, der mit einer klinisch relevanten Verschlechterung der körperlichen Funktion einhergeht und bei denen chirurgische Optionen ausgeschöpft sind oder zu inakzeptabler Morbidität oder Behinderung führen würden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.deciphera.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (@Deciphera).

Über Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. bietet innovative Therapien für Patienten weltweit an. Getreu seiner Philosophie "Dedicated to the Fight against Disease and Pain" (Engagiert im Kampf gegen Krankheiten und Schmerzen) konzentriert sich Ono auf Bereiche mit ungedecktem medizinischem Bedarf, darunter Onkologie, Immunologie und Neurologie, und fördert Partnerschaften mit akademischen und biotechnologischen Organisationen, um die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen. Über seine Tochtergesellschaft Deciphera Pharmaceuticals beschleunigt Ono die klinische Entwicklung und die kommerziellen Aktivitäten in den USA und Europa, um die globale Expansion des Unternehmens voranzutreiben und sein Engagement für die Patientenversorgung weiter zu verstärken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.ono-pharma.com/en.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen zu aktuellen Plänen, Schätzungen, Strategien und Überzeugungen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen und Überzeugungen unter Berücksichtigung der derzeit verfügbaren Informationen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: (i) Veränderungen des Geschäftsumfelds auf dem Pharmamarkt und Änderungen relevanter Gesetze und Vorschriften, (ii) Unterbrechungen der Produktlieferung aufgrund von Produktionsstillständen oder -verzögerungen durch Naturkatastrophen, Brände usw., (iii) die Möglichkeit, dass die Vertriebsaktivitäten für neue und bestehende Produkte nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen, (iv) das Auftreten neuer Nebenwirkungen bei bereits auf dem Markt befindlichen Arzneimitteln und (v) Verletzungen von Rechten an geistigem Eigentum durch Dritte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu pharmazeutischen Produkten stellen weder Werbung noch medizinische Beratung dar.

