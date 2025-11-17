Anzeige
Montag, 17.11.2025
Dow Jones News
17.11.2025 07:21 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Seoul auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Kleine Abgaben überwiegen am Montag im Handelsverlauf an den ostasiatischen Aktienmärkten. Eine Ausnahme macht die Börse in Seoul. Dort kann sich der Kospi um 1,8 Prozent kräftiger erholen, er war aber am Freitag mit 3,8 Prozent aber auch sehr stark gefallen. In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,3 Prozent nach auf 50.215 Punkte, in Shanghai geht es um 0,4 und in Hongkong um 0,8 Prozent nach unten.

Übergeordnet lastet weiter auf der Stimmung an den Börsen, dass die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung in den USA im Dezember sinken. Dafür sorgen unter anderem Kommentare von US-Notenbankern, die angesichts fehlender Daten als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns vor niedrigeren Zinsen quasi im Blindflug warnen. Dazu kommen Befürchtungen, dass weiter sinkende Zinsen die bereits zu hohe Inflation noch verfestigen könnten.

In Tokio hilft nicht, dass die Wirtschaft gemessen am BIP im dritten Quartal des Jahres nur um 0,4 Prozent geschrumpft ist, wohingegen Ökonomen einen stärkeren Rückgang um 0,6 Prozent erwartet hatten. Zur Schrumpfung trug auch ein Rückgang der Exporte bei, die durch höhere US-Handelszölle beeinträchtigt wurden.

Stimmungsdämpfend wirkt laut Marktteilnehmern auch, dass sich die japanisch-chinesischen Beziehungen zuletzt verschlechtert hätten. China habe am Wochenende seine Bürger vor Reisen nach Japan gewarnt. Hintergrund ist, dass Japans Premierministerin Takaichi ihrerseits davor gewarnt hat, dass ein eventueller chinesischer Angriff auf Taiwan in einer "überlebensbedrohliche Situation" münden, womit sie für den Fall eine militärische Reaktion Tokios andeutete. Insbesondere Tourisimuswerte leiden unter dieser Entwicklung.

In Sydney ist der Börsentag bereits beendet. Dort schloss der S&P/ASX 200 fast unverändert. 

INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.636,40    +0,0%   +5,8%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   50.214,92    -0,3%   +26,3%   07:00 
Kospi (Seoul)      4.083,13    +1,8%   +70,2%   07:30 
Shanghai-Comp.      3.976,21    -0,4%   +19,1%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.366,97    -0,8%   +32,5%   09:00 
 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Fr, 08:43  % YTD 
EUR/USD          1,1605    -0,2   1,1623   1,1640 +12,2% 
EUR/JPY          179,43    -0,1   179,63   179,93 +10,2% 
EUR/GBP          0,8822    -0,0   0,8826   0,8852  +6,6% 
GBP/USD          1,3154    -0,1   1,3168   1,3148  +5,1% 
USD/JPY          154,62     0,1   154,53   154,58  -2,1% 
USD/KRW         1.448,53     0,0  1.448,53  1.459,59  -1,8% 
USD/CNY          7,0752     0,0   7,0752   7,0741  -1,9% 
USD/CNH          7,1057     0,1   7,0959   7,0990  -3,1% 
USD/HKD          7,7728    -0,0   7,7728   7,7703  +0,1% 
AUD/USD          0,6524    -0,2   0,6534   0,6527  +5,3% 
NZD/USD          0,5672    -0,1   0,5680   0,5675  +0,8% 
BTC/USD         94.909,35     0,9 94.088,90 97.090,35  +0,7% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,44    60,09   -1,1%   -0,65 -16,7% 
Brent/ICE          63,74    64,39   -1,0%   -0,65 -14,1% 
 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.072,09  4.083,09   -0,3%   -11,00 +55,6% 
Silber           50,83   50,5375   +0,6%   +0,29 +75,0% 
Platin          1.340,08  1.328,67   +0,9%   +11,41 +51,7% 
Kupfer            5,04    5,06   -0,5%   -0,03 +22,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

