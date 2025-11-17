DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Seoul auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Kleine Abgaben überwiegen am Montag im Handelsverlauf an den ostasiatischen Aktienmärkten. Eine Ausnahme macht die Börse in Seoul. Dort kann sich der Kospi um 1,8 Prozent kräftiger erholen, er war aber am Freitag mit 3,8 Prozent aber auch sehr stark gefallen. In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,3 Prozent nach auf 50.215 Punkte, in Shanghai geht es um 0,4 und in Hongkong um 0,8 Prozent nach unten.

Übergeordnet lastet weiter auf der Stimmung an den Börsen, dass die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung in den USA im Dezember sinken. Dafür sorgen unter anderem Kommentare von US-Notenbankern, die angesichts fehlender Daten als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns vor niedrigeren Zinsen quasi im Blindflug warnen. Dazu kommen Befürchtungen, dass weiter sinkende Zinsen die bereits zu hohe Inflation noch verfestigen könnten.

In Tokio hilft nicht, dass die Wirtschaft gemessen am BIP im dritten Quartal des Jahres nur um 0,4 Prozent geschrumpft ist, wohingegen Ökonomen einen stärkeren Rückgang um 0,6 Prozent erwartet hatten. Zur Schrumpfung trug auch ein Rückgang der Exporte bei, die durch höhere US-Handelszölle beeinträchtigt wurden.

Stimmungsdämpfend wirkt laut Marktteilnehmern auch, dass sich die japanisch-chinesischen Beziehungen zuletzt verschlechtert hätten. China habe am Wochenende seine Bürger vor Reisen nach Japan gewarnt. Hintergrund ist, dass Japans Premierministerin Takaichi ihrerseits davor gewarnt hat, dass ein eventueller chinesischer Angriff auf Taiwan in einer "überlebensbedrohliche Situation" münden, womit sie für den Fall eine militärische Reaktion Tokios andeutete. Insbesondere Tourisimuswerte leiden unter dieser Entwicklung.

In Sydney ist der Börsentag bereits beendet. Dort schloss der S&P/ASX 200 fast unverändert.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.636,40 +0,0% +5,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.214,92 -0,3% +26,3% 07:00 Kospi (Seoul) 4.083,13 +1,8% +70,2% 07:30 Shanghai-Comp. 3.976,21 -0,4% +19,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.366,97 -0,8% +32,5% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:43 % YTD EUR/USD 1,1605 -0,2 1,1623 1,1640 +12,2% EUR/JPY 179,43 -0,1 179,63 179,93 +10,2% EUR/GBP 0,8822 -0,0 0,8826 0,8852 +6,6% GBP/USD 1,3154 -0,1 1,3168 1,3148 +5,1% USD/JPY 154,62 0,1 154,53 154,58 -2,1% USD/KRW 1.448,53 0,0 1.448,53 1.459,59 -1,8% USD/CNY 7,0752 0,0 7,0752 7,0741 -1,9% USD/CNH 7,1057 0,1 7,0959 7,0990 -3,1% USD/HKD 7,7728 -0,0 7,7728 7,7703 +0,1% AUD/USD 0,6524 -0,2 0,6534 0,6527 +5,3% NZD/USD 0,5672 -0,1 0,5680 0,5675 +0,8% BTC/USD 94.909,35 0,9 94.088,90 97.090,35 +0,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,44 60,09 -1,1% -0,65 -16,7% Brent/ICE 63,74 64,39 -1,0% -0,65 -14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.072,09 4.083,09 -0,3% -11,00 +55,6% Silber 50,83 50,5375 +0,6% +0,29 +75,0% Platin 1.340,08 1.328,67 +0,9% +11,41 +51,7% Kupfer 5,04 5,06 -0,5% -0,03 +22,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 00:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.