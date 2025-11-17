NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Das Quartalsergebnis (Ebitda) der Containerreederei habe die Erwartungen erfüllt, aber 2026 drohe ein deutlicher operativer Verlust (Ebit), schrieb Alexia Dogani in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Frachtraten stünden unter Druck, und das Kapazitätsangebot dürfte zunehmen./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000HLAG475

