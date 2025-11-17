shenzhen,China (ots) -TerraMaster, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Speicherlösungen, startet offiziell seine Black Friday- und Cyber Monday-Aktion 2025! Der Verkauf läuft vom 20. November bis 1. Dezember. Wir haben eine große Auswahl an NAS- und DAS-Speichergeräten mit exklusiven Rabatten von bis zu 30 % sorgfältig ausgewählt, um den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht zu werden - von Einsteigermodellen für den Heim- und Privatgebrauch über Hochleistungs-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu ultraschnellem Speicher, der speziell für Kreativprofis konzipiert ist, die 4K/8K-Videobearbeitung, Virtualisierung und groß angelegte Projektverwaltung durchführen.Dieses zeitlich begrenzte Angebot ist Ihre perfekte Gelegenheit, Ihre Dateninfrastruktur zu aktualisieren und Ihr Backup-System zu unschlagbaren Preisen zu stärken.Als wegweisender Innovator im Speicherbereich konzentriert sich TerraMaster bei der aktuellen Aktion auf die dringendsten Bedürfnisse der Nutzer: hohe Leistung, hohe Kompatibilität und einfache Skalierbarkeit. Basierend auf Marktfeedback und Analysen der Nutzercommunity sticht das F2-424 (https://www.amazon.com/dp/B0CXPBM2DF?th=1) Dual-Bay-NAS hervor. Ausgestattet mit einer Intel N95 Quad-Core-CPU und zwei 2.5GbE-Ethernet-Ports unterstützt es perfekt TOS 6 und Plex-4K-Transcoding, wodurch es ideal für Multimedia-Backups im Heimgebrauch und den Fernzugriff ist. Ursprünglich für $379 angeboten, ist es jetzt mit bis zu 30 % Rabatt erhältlich und kostet nur $265! Das ebenso beliebte F2-425 (https://www.terra-master.com/de/products/f2-425) Einsteiger-Dual-Bay-Intel-Quad-Core-2.5GbE-NAS, ursprünglich für $249, ist jetzt auf $199 reduziert und damit die Top-Wahl für preisbewusste Nutzer.Das mit Spannung erwartete 2025er F4-425 Plus (https://www.terra-master.com/de/products/f4-425-plus) verfügt über den neuesten Intel N150-Prozessor und ist das erste 4-Bay-NAS auf dem Markt mit standardmäßig zwei 5GbE-Schnittstellen. Für 8K-Streaming und Multitasking optimiert, stellt dieses Performance-Upgrade gegenüber dem beliebten F4-423 ebenfalls ein 20%iges Rabattangebot dar - der Preis fällt von $569 auf $455 und macht es ideal für kleine Haushalte, die effiziente Dateisynchronisation und Multimedia-Freigabe erreichen möchten. Für Nutzer mit hohen Kapazitäts- und Leistungsanforderungen ist das F6-424 Max (https://www.terra-master.com/de/products/f6-424-max) Sechs-Bay-NAS mit seinem leistungsstarken Intel i5-10-Kern-Prozessor, großzügigen Erweiterungs-Slots und stabiler TRAID-Unterstützung jetzt mit 20 % Rabatt von $999 auf nur $799 erhältlich und erfüllt damit perfekt die Datenverwaltungsbedürfnisse kleiner bis mittlerer Büros und professioneller Anwender.Zusätzlich zur Star-NAS-Reihe umfasst der Sale auch DAS (Distributed Automatic Storage)-Systeme, die sich ideal als Backup für NAS-Geräte eignen. Sie benötigen keine aufwendige Netzwerkkonfiguration und können direkt an einen PC oder ein bestehendes NAS angeschlossen werden, um hochgeschwindigkeitslokale Backups und Bearbeitungsunterstützung zu bieten. Das beliebte D4-320 (https://www.terra-master.com/de/products/d4-320) 4-Bay-DAS mit USB 3.2 Gen 2 10Gbps-Interface war ursprünglich für $189 gelistet, ist jetzt aber 20 % reduziert und kostet nur $151! Es ist besonders geeignet für preisbewusste Nutzer, die ihr bestehendes System schnell erweitern möchten - ein "NAS- und Mini-PC-Erweiterungs-Kraftpaket".Das TerraMaster D1 SSD Plus (https://www.terra-master.com/de/products/d1-ssd-plus) wurde speziell für Medien-Creatives entwickelt: Es unterstützt USB 4 mit einer Bandbreite von bis zu 40Gbps sowie Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3853/3707 MB/s. Es eignet sich für 4K/8K-Videobearbeitung und plattformübergreifende Anwendungen und bietet außerdem eine dedizierte TDAS Mobile App (https://www.terra-master.com/de-de/pages/tdas-mobile-app) für One-Click-Backups von Handyfotos und -videos. Ursprünglich für $109 angeboten, ist es derzeit mit 30 % Rabatt für nur $76.99 erhältlich. Reddit-Nutzer loben es als ein "Video-Editing-Kraftpaket für Creator" und sehen es als perfekte Ergänzung zu Geräten wie dem Mac Mini für hybride Speicher-Upgrades.Limitierte Sonderaktion:Black-Friday- & Cyber-Monday-Sale: Ausgewählte Produkte mit 20-30 % Rabatt! Aktualisieren Sie Ihren Datenspeicher zu unschlagbaren Preisen vom 20. November bis 1. Dezember 2025 - Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit!Für weitere Details besuchen Sie bitte:Official Store (https://terramasterus.myshopify.com/en-us), Amazon US (https://www.amazon.com/stores/page/D225AB29-1BE1-484C-A60B-5C596C0C3092), Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/stores/page/6ADEE6AF-59B8-4EBE-947E-8E6935F33F71), Amazon DE (https://www.amazon.de/stores/page/C3287F69-E34A-4DA8-985C-4C820C1542D1), Amazon FR (https://www.amazon.fr/stores/page/A9C5C57A-65E2-4ED1-92FD-D837926B48E0?ingress=0&visitId=0b3284de-6eea-41d6-af1e-d2afe26b8b80), Amazon IT (https://www.amazon.it/stores/page/A9C4DDA1-753F-47B8-B8B5-A67556003916), Amazon ES (https://www.amazon.es/stores/page/FD936ED7-2D8E-4A40-A62C-207973E66BFD), Amazon JP (https://www.amazon.co.jp/stores/page/67C5B0DF-73B6-4BA4-B829-E0DB81A7A9B5?ingress=3&visitId=b636c611-eea7-4e26-8612-47541176905a), Amazon CA (https://www.amazon.ca/stores/page/F86CA26C-D50B-4D64-935B-6BC15096E0CB), Amazon AU (https://www.amazon.com.au/stores/page/60DEAA16-612E-490E-AFF4-A57965D73753), Amazon NL (https://www.amazon.nl/stores/page/5078DD46-23EE-463F-A1C7-86991F4963EC), Amazon PL (https://www.amazon.pl/stores/page/7FCEA565-28B7-4161-9B04-F932339FDB48), Amazon SE (https://www.amazon.se/stores/page/D2498623-2EBD-4FDC-8CA1-F826A930FE3A), AliExpress (https://aliexpress.ru/store/910372071?spm=a2g2w.detail.0.0.400317274WpRp2), Newegg (https://www.newegg.com/Seller-Store/TERRAMASTER-OFFICIAL), Walmart (https://www.walmart.com/search?q=terramaster), B&H (https://www.bhphotovideo.com/c/search?q=terramaster)Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficialX: https://www.x.com/TerraMastersLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-masterYouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_officialPressekontakt:marketing2@terra-master.comYukiOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6159492