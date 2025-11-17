Ein Startup, gegründet von 22-jährigen Thiel-Stipendiaten, strebt 10 Milliarden Dollar Bewertung an. Doch Berichte über den Umgang mit tausenden Mitarbeiter:innen werfen nun einen Schatten auf das KI-Unternehmen. Ein KI-Startup sorgt derzeit für erhebliche Unruhe im Sektor. Das Unternehmen Mercor, das unter anderem für Meta und OpenAI KI-Modelle trainiert, hat Berichten zufolge ein umfangreiches Projekt abrupt beendet. Tausende freiberufliche Mitarbeiter:innen ...

