Neuentdeckung: American West identifiziert gewaltige Kupferanomalie auf dem Storm-Projekt!

American West Metals: Neue 4,1-km-Kupferanomalie ("Chevron Prospect") parallel zum Storm-Trend in Nunavut; RC-Bohrungen bestätigen Sulfide - Fahrplan für weitere Exploration und Ressourcen-Update steht.

American West Metals (ASX: AW1 / WKN A3DE4Y) berichtet über deutliche Fortschritte vom Kupferprojekt Storm auf Somerset Island, in der kanadischen Provinz Nunavut. Ein regionales Bodenprobenprogramm identifizierte eine bislang nicht erkundete, etwa 4,1 Kilometer lange und bis zu 0,7 km breite Kupferanomalie parallel zum Storm-Trend. Das neue Zielgebiet trägt den Namen Chevron Prospect. Zudem bestätigten aktuelle RC-Bohrungen in mehreren Bereichen - darunter Squall und Tornado - erneut Kupfersulfide. American West Metals sieht damit die Basis für weitere Explorationsschritte gelegt und setzt parallel die technischen Studien zu Storm fort.



American West Metals: Neues Regionalziel "Chevron Prospect" stärkt die Pipeline

Ausgehend von einer projektweiten technischen Überprüfung wurden acht Raster mit insgesamt 1.957 Bodenproben beprobt. Der Fokus lag auf strukturellen und lithologischen Zielen, die den bekannten Lagerstätten bei Storm entsprechen könnten. Ergebnis: Innerhalb des Chevron-Gebiets zeichnet sich eine ausgedehnte Kupfersignatur ab, deren Stärke mit den Anomalien über den Storm-Lagerstätten vergleichbar ist. Ein zusammenhängender Kernbereich von rund 2 Kilometern Länge weist mehr als 250 ppm (parts per million) Kupfer auf und die Signatur korreliert mit den Pfadfinderelementen Zink und Blei.

Geologisch ordnet American West Metals die Mineralisierung an der Schnittstelle zweier regionaler Trends ein: der nord-südlich verlaufenden Struktur in Richtung der früheren Polaris-Mine sowie westnordwestlich streichender Störungssysteme (Aston-Batty-Linie), wie sie auch in Richtung Nanisivik interpretiert werden. In karbonatreichen Wirtsgesteinen, Permafrost und schwacher Verwitterung ist die geochemische Dispersion in Böden begrenzt - Bodenanomalien liegen daher meist direkt über oder nahe am Sulfidkörper. Für die ostwärts anschließenden Bereiche wurden zusätzliche Explorationsrechte beantragt; das Projektgebiet umfasst inzwischen rund 2.300 km². Weder Boden- noch Fluggeophysik (inklusive EM) oder Bohrungen decken Chevron bislang ab - gezielte Folgearbeiten sind geplant.

RC-Bohrungen: Treffer auf Squall, offene Strukturen auf Gap und erste Hinweise bei Tornado

Die aktuelle RC-Kampagne - so genannte Rückspülbohrungen - umfasste acht Erkundungsbohrungen in und um bekannte Zonen. Am Squall-Prospect verifizierte Bohrloch SR25-012 die 2024 entdeckte Kupferführung: 4,5 m mit 1,36% Cu und 2,7 g/t Ag ab 158,5 m, inklusive 1,5 m mit 3,55% Cu und 5,0 g/t Ag. Ein weiteres Bohrloch rund 60 m westlich (SR24-135) traf innerhalb desselben Horizonts 1,5 m mit 0,5% Cu. Die stratigrafischen Beobachtungen deuten auf flach gelagerte Schichten und Ähnlichkeiten zur nahe gelegenen Corona-Lagerstätte hin. Squall könnte demnach eine tektonisch tiefer versetzte Erweiterung von Corona darstellen - der Zwischenraum gilt als Priorität für zusätzliche Ressourcenbohrungen.

Am Gap-Prospect zielten SR25-011 und SR25-029 auf Erweiterungen eines zuvor gemeldeten hochgradigen Vererzungsabschnitts ab (8 m mit 5,3% Cu in SR24-03). SR25-029 durchschnitt 3 m mit 0,79% Cu ab 76,2 m; SR25-011 lieferte breite Intervalle mit anomalen Kupfergehalten. Die Mineralisierung bleibt entlang der Southern-Graben-Störung nach Osten wie Westen offen, weitere Bohrungen entlang dieser Struktur sind vorgesehen. Zwei konzeptionelle Testbohrungen nordwestlich von Cyclone (SR25-013/014) erbrachten hingegen keine signifikanten Sulfidintervalle - wichtig für die Abgrenzung des aussichtsreichsten Streichens.

Im Tornado-Graben, der als Analogon zum zentralen Storm-Graben interpretiert wird, testete SR25-026 ein zuvor ermitteltes MMT-Ziel sowie die Stratigrafie. Das Loch (199,6 m Tiefe) lieferte drei schmale, aber bedeutsame Kupfer-Silber-Horizonte: u. a. 1,5 m mit 0,12 - 0,13% Cu in Tiefen um 84 m, 148 m und 168 m. Alle Sulfide sind in der Allen-Bay-Formation gelagert, die hier bereits ab etwa 112 m ansteht - ein praktikabler Bereich für weitere RC-Arbeiten. Bohrloch SR25-025 schnitt zudem die Verwerfung zwischen Cape Storm und der Allen-Bay-Formation und bestätigte dort vererzte Strukturen. Insgesamt stützen die Resultate das Modell verwerfungskontrollierter "Plumbing Systems", die in der Tiefe in ein großräumiges, sedimentgebundenes Kupfersystem übergehen könnten. Weitere Diamantbohrungen sind geplant.

Nächste Schritte: Studien, MRE-Update und Genehmigungen für Storm

Parallel zur Feldarbeit treibt American West Metals mehrere Studienpakete für Storm voran. Dazu zählen Metallurgie und Prozessoptimierung, geotechnische Bewertungen, Abraum- und Erzgeochemie sowie laufende Überprüfungen von OPEX und CAPEX inklusive Infrastruktur und Logistik. Die Aktualisierung der Mineral Resource Estimation (MRE) ist in Arbeit. Für die Saison 2025 laufen projektweite Umweltprogramme - von Flora-/Fauna-Erhebungen über Meeres- und Gewässerstudien bis hin zu Fischhabitaten und geochemischen Bewertungen -, die in eine Umweltbewertung für das Kupferprojekt Storm einfließen. Die Genehmigungsprozesse werden fortgesetzt.

