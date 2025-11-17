Bitcoin fiel am Sonntag auf ein neues Sechsmonatstief. Massenhafte Liquidationen und extreme Angst prägen den Markt. Doch während viele Anleger verkaufen, sehen Analysten eine klare Ursache für den Kursrutsch - und eine noch klarere Chance für eine Trendwende.Der Krypto-Markt zeigt sich von seiner brutalsten Seite. Über das Wochenende sackte der Bitcoin-Kurs zeitweise auf rund 93.000 Dollar ab - der tiefste Stand seit Anfang Mai. Zwar konnte sich die wichtigste Digitalwährung bei rund 95.000 Dollar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.