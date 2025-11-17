Bitcoin fiel am Sonntag auf ein neues Sechsmonatstief. Massenhafte Liquidationen und extreme Angst prägen den Markt. Doch während viele Anleger verkaufen, sehen Analysten eine klare Ursache für den Kursrutsch - und eine noch klarere Chance für eine Trendwende.Der Krypto-Markt zeigt sich von seiner brutalsten Seite. Über das Wochenende sackte der Bitcoin-Kurs zeitweise auf rund 93.000 Dollar ab - der tiefste Stand seit Anfang Mai. Zwar konnte sich die wichtigste Digitalwährung bei rund 95.000 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär