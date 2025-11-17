Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 17
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|14/11/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1051784767.90
|8.488
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|14/11/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1051784767.90
|11.1536
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|14/11/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|198300000.00
|2226280336.61
|8.5437
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|14/11/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|198300000.00
|2226280336.61
|11.2268
|USD
