Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
November 17
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|14/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|267775.90
|6.0853
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|14/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|83349650.00
|511946447.40
|6.1422
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|14/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19418765.99
|5.7114
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|265615.86
|6.0528
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19414377.00
|116428895.98
|5.997
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1447616.45
|5.3068
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|14/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|248909484.48
|6.8741
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|14/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30211574.08
|5.9007
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|14/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267640892.87
|5.1077
