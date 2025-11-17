VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-14
|NL0009272749
|3938777.000
|377142813.37
|95.7512
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-14
|NL0009272772
|513000.000
|37569108.19
|73.2341
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-14
|NL0009272780
|360000.000
|30541164.07
|84.8366
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-14
|NL0009690239
|8310404.000
|316925816.72
|38.1360
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-14
|NL0009690247
|2598390.000
|44811006.44
|17.2457
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-14
|NL0009690254
|2426537.000
|30263962.64
|12.4721
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-14
|NL0010273801
|2681000.000
|51363038.81
|19.1582
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-14
|NL0010731816
|858000.000
|73529647.27
|85.6989
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-14
|NL0011683594
|82850000.000
|3834212253.69
|46.2790
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-14
|NL0010408704
|30503010.000
|1101928631.43
|36.1252
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-14
|NL0009272764
|318000.000
|20028700.91
|62.9833
