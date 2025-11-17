Ein neuer Maßstab in Sachen Innovation: Echtzeit-Schallvisualisierung mit 64 Mikrofonen, unabhängigem 4-Stunden-Akku und echter Mobilität

SANTA CLARA, Kalifornien, Nov. 17, 2025vorgestellt - die weltweit erste akustische Bildgebungskamera für Smartphones.

FOTRIC TD2 Geek - der weltweit erste akustische Bildgeber für Smartphones mit 64-Mikrofon-Echtzeit-Klangvisualisierung

Dieses bahnbrechende Gerät visualisiert Geräusche in Echtzeit über ein 64-MEMS-Mikrofonarray und verwandelt unsichtbare Schallwellen in farbintensive, dynamische Karten auf Ihrem Smartphone-Display - ohne den Akku Ihres Telefons zu beanspruchen.

Eine neue Dimension der menschlichen Wahrnehmung

Seit Jahrtausenden verlassen sich Menschen auf ihre Ohren, um Richtung und Entfernung von Geräuschen einzuordnen. Der TD2 Geek potenziert diese Fähigkeit um das 64-Fache: Er erfasst Klang aus allen Richtungen und rekonstruiert seinen Ursprung als lebendige Overlays auf Live-Videos. So können Nutzer buchstäblich sehen, was ihre Ohren hören.

Mit einem Frequenzbereich von 2 kHz bis 50 kHz überschreitet der TD2 Geek die Grenzen des menschlichen Gehörs und macht sowohl hörbare als auch ultraschallbasierte Phänomene sichtbar - vom Vogelgesang bis hin zum feinsten Luftleck.

Unabhängige Stromversorgung für kontinuierliche Erkundungen

Im Gegensatz zu herkömmlichem Zubehör wird der TD2 Geek von einem integrierten, unabhängigen und wiederaufladbaren Akku betrieben, der eine Betriebsdauer von bis zu 4 Stunden ermöglicht.

Dieses eigenständige Stromversorgungsdesign bezieht keine Energie vom Smartphone, wodurch ein Entladen des Akkus oder ein Verschleiß des Smartphone-Stromsystems vermieden wird - eine echte technische Innovation in der mobilen akustischen Bildgebung.

Dank des integrierten Akkus ist ein bis zu 4-stündiger Dauerbetrieb möglich, ohne das Smartphone zu belasten

Entwickelt für Entdeckungen in der realen Welt

Der TD2 Geek ist kompakt, nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und über die FOTRIC Genie App auf Android sofort einsatzbereit. Er bietet Plug-and-Play-Funktionalität in unzähligen Umgebungen:

• Naturerkundung: Lokalisieren Sie Vögel, Insekten oder Wildtiere mit Ultraschall in Echtzeit.

• Industrielle Diagnostik: Entdecken Sie Wandgeräusche, Druckluftlecks und elektrische Brummgeräusche.

• Musik & Bildung: Visualisieren Sie Stimme, Resonanz und akustische Felder für Lernen und Kreativität.

• MINT & Forschung: Ermöglichen Sie Schülern und Forschern, die wissenschaftlichen Grundlagen von Schall zu sehen.

FOTRIC TD2 Geek in Aktion - Klänge aus Natur, Industrie und Bildung mit einem kompakten Gerät entdecken

Innovation ohne Grenzen

"Der TD2 Geek ist nicht nur ein Produkt - er setzt einen neuen Maßstab in der akustischen Bildgebung", so ein Produktmanager von FOTRIC.

"Durch die Integration eines 64-Kanal-Mikrofonarrays, Echtzeit-Visualisierung und eines unabhängigen Stromversorgungssystems in einem kompakten Smartphone-Gerät haben wir professionelle Akustiktechnologie in etwas verwandelt, das direkt in Ihre Hand passt.

Damit setzt FOTRIC seine Tradition fort, komplexe Sensortechnologie in zugängliche Innovationen zu übersetzen."

Klang sehen. Möglichkeiten entdecken.

Mit einem Preis von €567 eröffnet der TD2 Geek ein neues Kapitel in der Klangvisualisierung und vereint Kunst, Wissenschaft und Entdeckung.

Von Ingenieuren und Kreativen bis zu Pädagogen und Naturliebhabern ermöglicht das Gerät jedem, Klang sichtbar zu machen, das Unsichtbare zu entdecken und den Innovationsgeist von FOTRIC in jedem Bild zu erleben.

Wichtige Spezifikationen

Spezifikationswert

Mikrofonkanäle 64 digitale MEMS-Mikrofone

Frequenzbereich 2 kHz - 50 kHz

Sichtfeld (FOV) 66° × 52°

Erfassungsreichweite 0,3 m - 100 m

Akkulaufzeit 4 Stunden (unabhängiger Betrieb, kein Stromverbrauch durch das Smartphone)

Schutzklasse IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)

Kompatibilität Android-Smartphones über USB-C und FOTRIC Genie App

Über FOTRIC

FOTRIC wurde 2011 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Infrarot- und Akustikbildgebungslösungen. Die Produkte des Unternehmens werden von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Pädagogen weltweit eingesetzt und verwandeln unsichtbare Phänomene in verwertbare Erkenntnisse. Von der industriellen Inspektion bis zum MINT-Unterricht erweitert FOTRIC kontinuierlich die Grenzen der visuellen Sensorik und macht professionelle Bildgebungstechnologie für alle zugänglich.

Erfahren Sie mehr unter fotric.comoder kontaktieren Sie uns unter info@fotric.com. Wir besprechen gerne, wie wir Ihre Anwendung unterstützen können.

