Das Shiller-KGV notiert auf einem Niveau, das in der Geschichte der US-Märkte nur selten erreicht, geschweige denn dauerhaft gehalten wurde. Sind die Märkte diesmal anders? Wir blicken auf Bewertungsextreme, KI-Hoffnungen und die Zinsrealität und fragen, wie wohl eine Investorenlegende all dies einordnen würde. Die US-Leitindizes S&P 500 und Nasdaq kennen seit geraumer Zeit nur eine Richtung: nach oben. Eine erfreuliche US-Berichtssaison und die sich abzeichnende Einigung im US-Haushaltsstreit gaben den Märkten zum Wochenauftakt zusätzlichen Auftrieb. Entsprechend haben sich die Bewertungen auf neue Höhen geschoben. Eine häufig genutzte Kennzahl zur Bewertung einer Aktie oder eines Marktes ist das Shiller-KGV. Der US-Ökonom Robert J. Shiller entwickelte es Ende der 1980er-Jahre, um den S&P 500 ins Verhältnis zu den inflationsbereinigten Durchschnittsgewinnen der vergangenen zehn Jahre zu setzen. Auf diese Weise werden konjunkturelle Ausschläge geglättet und es entsteht ein langfristig aussagekräftiger Bewertungsmaßstab. Aktuell liegt das Shiller-KGV bei 40 - ein Niveau, das zuletzt kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende erreicht wurde. Seit 1881 liegt der Durchschnitt bei knapp 18. Für eine moderne, technologiegeprägte Wirtschaft halten wir den Zeitraum seit 1990 für ...

