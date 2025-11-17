© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoSaab sichert sich einen Großauftrag in Kolumbien und liefert moderne Gripen-Jets, die das Land für eine umfassende Erneuerung seiner Luftwaffe einsetzt.Das schwedische Rüstungsunternehmen Saab hat einen der größten Lateinamerika-Deals seiner Firmengeschichte unter Dach und Fach gebracht. Kolumbien bestellte 17 Kampfflugzeuge des Modells Gripen E/F - ein Auftrag im Wert von rund 3,1 Milliarden Euro. Laut einer am Wochenende veröffentlichten Mitteilung sollen die Jets zwischen 2026 und 2032 ausgeliefert werden. Größte Modernisierung der kolumbianischen Luftstreitkräfte seit Jahren Der Vertrag umfasst 15 einsitzige Gripen E sowie zwei doppelsitzige Gripen F, inklusive Bewaffnung, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE