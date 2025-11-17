Saab sichert sich einen Großauftrag in Kolumbien und liefert moderne Gripen-Jets, die das Land für eine umfassende Erneuerung seiner Luftwaffe einsetzt.Das schwedische Rüstungsunternehmen Saab hat einen der größten Lateinamerika-Deals seiner Firmengeschichte unter Dach und Fach gebracht. Kolumbien bestellte 17 Kampfflugzeuge des Modells Gripen E/F - ein Auftrag im Wert von rund 3,1 Milliarden Euro. Laut einer am Wochenende veröffentlichten Mitteilung sollen die Jets zwischen 2026 und 2032 ausgeliefert werden. Größte Modernisierung der kolumbianischen Luftstreitkräfte seit Jahren Der Vertrag umfasst 15 einsitzige Gripen E sowie zwei doppelsitzige Gripen F, inklusive Bewaffnung, …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.