The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2025
ISIN Name
DE000A1X3MD9 GEBR.SANDERS IHS.13/18
DE000A1H3HQ1 SIC PROCESSING GMBH 11/16
US66989HAJ77 NOVARTIS CAPITAL 15/25
DE000A1YCN14 SOLARWORLD IS.14(14-19)
XS1051719786 AIR BERLIN 14/19
US45905U6L39 WORLD BK 18/25 MTN
FR0013381704 BNP PARIBAS 18/30 FLR MTN
XS1721423462 VODAFONE GRP 17/25 MTN
XS1720761490 SELP FINANCE 17/25
US92343VFS88 VERIZON COMM 20/25
DE000AB100B4 AIR BERLIN 11/18
DE000DFK0FX7 DZ BANK IS.A1531
XS2261198415 EBRD 20/25 FLR MTN
AU3SG0002421 TREAS.VICT. 21/25
DE000A3H2UH3 DEUT.LICHTM. IHS 21/27
XS2351480640 DEUCE FINCO 21/27 FLR
XS2351480996 DEUCE FINCO 21/27 REGS
DE000HV2ART5 UC-HVB PF 2029
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2025
ISIN Name
DE000A1X3MD9 GEBR.SANDERS IHS.13/18
DE000A1H3HQ1 SIC PROCESSING GMBH 11/16
US66989HAJ77 NOVARTIS CAPITAL 15/25
DE000A1YCN14 SOLARWORLD IS.14(14-19)
XS1051719786 AIR BERLIN 14/19
US45905U6L39 WORLD BK 18/25 MTN
FR0013381704 BNP PARIBAS 18/30 FLR MTN
XS1721423462 VODAFONE GRP 17/25 MTN
XS1720761490 SELP FINANCE 17/25
US92343VFS88 VERIZON COMM 20/25
DE000AB100B4 AIR BERLIN 11/18
DE000DFK0FX7 DZ BANK IS.A1531
XS2261198415 EBRD 20/25 FLR MTN
AU3SG0002421 TREAS.VICT. 21/25
DE000A3H2UH3 DEUT.LICHTM. IHS 21/27
XS2351480640 DEUCE FINCO 21/27 FLR
XS2351480996 DEUCE FINCO 21/27 REGS
DE000HV2ART5 UC-HVB PF 2029
© 2025 Xetra Newsboard