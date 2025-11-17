Etwas mehr als einen Monat nach dem Erreichen seines Allzeithochs hat die Kryptowährung Bitcoin ihren mehr als 30-prozentigen Jahresgewinn vollständig wieder abgegeben - die anfängliche Euphorie über die krypto-freundliche Ausrichtung der Trump-Administration ist spürbar verflogen. Offensichtliche Auslöser für den abrupten Rücksetzer sind rar. Stattdessen rückt bei vielen Marktteilnehmern erneut der traditionelle Vierjahres-Halving-Zyklus in den Fokus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de