DJ EUREX/Bund-Future im Handelsverlauf etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.07 Uhr um 8 Ticks höher bei 128,64 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,66, das -tief bei 128,5 Prozent. Umgesetzt worden sind 12.561 Kontrakte. Die nächste Unterstützung liegt laut Helaba am Oktobertief bei 128,24, gefolgt vom Tief bei 127,88 und dem Kontrakttief, das Anfang September bei 127,61 markiert worden ist.

November 17, 2025 02:13 ET (07:13 GMT)

