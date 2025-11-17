DOW JONES--Mit kleineren Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.10 Uhr 31,0 Punkte höher bei 23.920,0. In den Handel gegangen war er mit 23.892,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.936,0 und das -tief bei 23.877,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher lediglich 531 Kontrakte. Der nächste Widerstand liegt laut Marktteilnehmern an der "Big figure" von 24.000, als Unterstützung dient das Freitag-Tief bei 23.666.

