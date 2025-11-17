© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa

Samsung beflügelt seine Aktie mit einem 310-Milliarden-Zukunftsplan für die nächsten fünf Jahre und setzt dabei auf den Ausbau seiner KI- und Chipkompetenz.Die Aktie des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung Electronics legte an der Börse in Seoul um mehr als drei Prozent zu, nachdem das Unternehmen ein massives Investitionsprogramm angekündigt hatte. Rund 450 Billionen Won - umgerechnet etwa 310 Milliarden US-Dollar - sollen in den kommenden fünf Jahren in Südkorea eingesetzt werden, um die Position des Konzerns in Schlüsseltechnologien wie Halbleitern und künstlicher Intelligenz deutlich auszubauen. Größter Fokus: Ausbau der Chipkapazitäten für das KI-Zeitalter Ein erheblicher Teil …