Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 17
[17.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2941599081
|24,077,617.00
|EUR
|0
|246,417,111.11
|10.2343
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2941599248
|1,585,979.00
|USD
|0
|16,440,173.54
|10.3659
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2941599834
|860,122.00
|GBP
|10,000.0000
|8,744,180.55
|10.1662
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2994520851
|12,717,985.00
|USD
|0
|131,584,359.60
|10.3463
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2994520935
|1,129,271.00
|USD
|0
|11,428,605.78
|10.1203
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2994521073
|138,744.00
|USD
|0
|1,416,703.34
|10.2109
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,456.90
|10.0583
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,600.75
|10.0365
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|100,017.06
|10.0017
