DJ Tech-Investor Prosus setzt dank Tencent auf steigenden Gewinn

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Prosus, größter Anteilseigner von Tencent Holdings, erwartet für das erste Geschäftshalbjahr einen steigenden Gewinn. Schub verspricht sich das in Amsterdam gelistete Unternehmen von einer höheren Rentabilität des chinesischen Technologieriesen und durch das eigene E-Commerce-Geschäft.

Prosus kalkuliert für die sechs Monate bis zum 30. September einen Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäften zwischen 2,45 und 2,62 US-Dollar, was einem Anstieg von 28 bis 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Zahlen spiegeln vor allem die höhere Rentabilität der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen der Gruppe wider, insbesondere Tencent, sowie Gewinne aus dem Verkauf von Aktien des chinesischen Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung von Prosus.

November 17, 2025 02:34 ET (07:34 GMT)

