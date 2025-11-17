Anzeige
Mehr »
Montag, 17.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die KI-Comeback-Story des Jahres 2025
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
17.11.2025 09:21 Uhr
254 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tourismuswerte in Japan unter Druck

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tourismuswerte in Japan unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Börsen und in Sydney ist es am Montag uneinheitlich zugegangen. Übergeordnet lastete weiter auf der Stimmung, dass die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung in den USA im Dezember sinkt. Dafür sorgen unter anderem Kommentare von US-Notenbankern, die angesichts fehlender Daten als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns vor niedrigeren Zinsen quasi im Blindflug warnen. Dazu kommen Befürchtungen, dass weiter sinkende Zinsen die bereits zu hohe Inflation noch verfestigen könnten. Derweil hat das US-Arbeitsministerium angekündigt, am Donnerstag die Arbeitsmarktdaten für September nachzuliefern.

Klarer Tagessieger war am Montag die Börse in Seoul. Das Marktbarometer Kospi machte einen Satz um 1,9 Prozent. Allerdings war es an der südkoreanischen Börse am Freitag mit 3,8 Prozent auch extrem steil nach unten gegangen. In Tokio gab der Nikkei-Index minimal nach auf 50.324 Punkte, auch im australischen Sydney bewegte sich der Leitindex kaum. An den chinesischen Börsen überwogen Verkäufe. Schanghai büßte 0,5 Prozent ein, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 1,0 Prozent im Minus. Dazu trugen insbesondere Technologieaktien bei, die wegen ihrer oft hohen Bewertungen zuletzt wieder kritischer gesehen werden.

In Tokio half nicht, dass die japanische Wirtschaft im dritten Quartal zum ersten Mal seit sechs Quartalen wieder schrumpfte und damit Zinserhöhungen unwahrscheinlicher wurden. Gleichwohl ging das BIP im Quartals- wie auch im Jahresvergleich aber weniger stark zurück als von Ökonomen erwartet. Stimmungsdämpfend wirkte daneben laut Marktteilnehmern, dass sich die japanisch-chinesischen Beziehungen zuletzt verschlechtert hätten. China habe am Wochenende seine Bürger vor Reisen nach Japan gewarnt, nachdem zuvor Japans Premierministerin Takaichi gewarnt habe, ein eventueller chinesischer Angriff auf Taiwan könne in eine "überlebensbedrohliche Situation" münden. Damit habe sie für den Fall eine militärische Reaktion Tokios angedeutet, so Marktteilnehmer.

Insbesondere Tourismuswerte hätten unter dieser Entwicklung gelitten. Oriental Land verbilligten sich um 5,7 Prozent, der Kurs der Fluglinie ANA gab um 3,4 Prozent nach, Japan Airlines verloren 3,7 Prozent. Das Papier des Reiseveranstalters H.I.S. gab um 2,8 Prozent nach.

In Hongkong büßten Geely Auto 2,2 Prozent ein, obwohl der Autobauer einen Gewinnsprung für das dritte Quartal mitgeteilt hatte bei einem zugleich robustem Absatz. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.636,40    +0,0%   +5,8%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   50.323,91    -0,1%   +26,3%   07:00 
Kospi (Seoul)      4.089,25    +1,9%   +70,4%   07:30 
Shanghai-Comp.      3.972,03    -0,5%   +19,1%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.315,72    -1,0%   +32,5%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Fr, 08:43  % YTD 
EUR/USD          1,1612    -0,1   1,1623   1,1640 +12,2% 
EUR/JPY          179,68     0,0   179,63   179,93 +10,2% 
EUR/GBP          0,8817    -0,1   0,8826   0,8852  +6,6% 
GBP/USD          1,3170     0,0   1,3168   1,3148  +5,1% 
USD/JPY          154,74     0,1   154,53   154,58  -2,1% 
USD/KRW         1.458,00     0,7  1.448,53  1.459,59  -1,8% 
USD/CNY          7,0794     0,1   7,0752   7,0741  -1,9% 
USD/CNH          7,1066     0,2   7,0959   7,0990  -3,1% 
USD/HKD          7,7725    -0,0   7,7728   7,7703  +0,1% 
AUD/USD          0,6530    -0,1   0,6534   0,6527  +5,3% 
NZD/USD          0,5678    -0,0   0,5680   0,5675  +0,8% 
BTC/USD         95.450,05     1,4 94.088,90 97.090,35  +0,7% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,47    60,09   -1,0%   -0,62 -16,7% 
Brent/ICE          63,81    64,39   -0,9%   -0,58 -14,1% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.077,74  4.083,09   -0,1%   -5,35 +55,6% 
Silber           51,01   50,5375   +0,9%   +0,47 +75,0% 
Platin          1.342,03  1.328,67   +1,0%   +13,36 +51,7% 
Kupfer            5,05    5,06   -0,2%   -0,01 +22,9% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 02:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.