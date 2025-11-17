DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tourismuswerte in Japan unter Druck

DOW JONES--An den ostasiatischen Börsen und in Sydney ist es am Montag uneinheitlich zugegangen. Übergeordnet lastete weiter auf der Stimmung, dass die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung in den USA im Dezember sinkt. Dafür sorgen unter anderem Kommentare von US-Notenbankern, die angesichts fehlender Daten als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns vor niedrigeren Zinsen quasi im Blindflug warnen. Dazu kommen Befürchtungen, dass weiter sinkende Zinsen die bereits zu hohe Inflation noch verfestigen könnten. Derweil hat das US-Arbeitsministerium angekündigt, am Donnerstag die Arbeitsmarktdaten für September nachzuliefern.

Klarer Tagessieger war am Montag die Börse in Seoul. Das Marktbarometer Kospi machte einen Satz um 1,9 Prozent. Allerdings war es an der südkoreanischen Börse am Freitag mit 3,8 Prozent auch extrem steil nach unten gegangen. In Tokio gab der Nikkei-Index minimal nach auf 50.324 Punkte, auch im australischen Sydney bewegte sich der Leitindex kaum. An den chinesischen Börsen überwogen Verkäufe. Schanghai büßte 0,5 Prozent ein, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 1,0 Prozent im Minus. Dazu trugen insbesondere Technologieaktien bei, die wegen ihrer oft hohen Bewertungen zuletzt wieder kritischer gesehen werden.

In Tokio half nicht, dass die japanische Wirtschaft im dritten Quartal zum ersten Mal seit sechs Quartalen wieder schrumpfte und damit Zinserhöhungen unwahrscheinlicher wurden. Gleichwohl ging das BIP im Quartals- wie auch im Jahresvergleich aber weniger stark zurück als von Ökonomen erwartet. Stimmungsdämpfend wirkte daneben laut Marktteilnehmern, dass sich die japanisch-chinesischen Beziehungen zuletzt verschlechtert hätten. China habe am Wochenende seine Bürger vor Reisen nach Japan gewarnt, nachdem zuvor Japans Premierministerin Takaichi gewarnt habe, ein eventueller chinesischer Angriff auf Taiwan könne in eine "überlebensbedrohliche Situation" münden. Damit habe sie für den Fall eine militärische Reaktion Tokios angedeutet, so Marktteilnehmer.

Insbesondere Tourismuswerte hätten unter dieser Entwicklung gelitten. Oriental Land verbilligten sich um 5,7 Prozent, der Kurs der Fluglinie ANA gab um 3,4 Prozent nach, Japan Airlines verloren 3,7 Prozent. Das Papier des Reiseveranstalters H.I.S. gab um 2,8 Prozent nach.

In Hongkong büßten Geely Auto 2,2 Prozent ein, obwohl der Autobauer einen Gewinnsprung für das dritte Quartal mitgeteilt hatte bei einem zugleich robustem Absatz.

