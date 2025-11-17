München (ots) -Sportworld, die globale digitale Sportplattform der B1 SmartTV GmbH, gibt heute eine globale Content- und Marketingpartnerschaft mit Footballco bekannt - dem internationalen Fußballmedienunternehmen hinter führenden Fußballmarken wie GOAL, der weltweit größten digitalen Fußballplattform.Die Zusammenarbeit bringt einige von Footballcos beliebtesten Formaten auf die große Sportworld-Bühne. Damit erweitert Sportworld sein Fußballangebot, während Footballco einen neuen, markensicheren Kanal für Reichweite und Werbung auf Smart-TVs, Mobilgeräten und im Web erschließt.Flaggschiff-Formate jetzt auf Sportworld:- GOAL's Front Three - Eine unterhaltsame, creator-getriebene Fußballshow mit Fokus auf Challenges, Games und Debatten für eine neue Generation von Fußballfans - mit Top-Spielern und Persönlichkeiten, bekannt vom großen und kleinen Screen.- The Rondo - Die US-Soccer-Show, die alles abdeckt, was Fans bewegt - von Messi und Miami bis zur Premier League und Haaland.- INDIVISIA - Formate zu Frauenfußball und -kultur für ein junges, wachsendes Publikum.- 442oons - Die Kult-Animationsserie, die Fußball nicht ganz so ernst nimmt.Für Sportworld stärkt diese Partnerschaft das sportartenübergreifende Entertainment-Angebot durch frisches Fußball-Storytelling. Footballco wiederum erhält Zugang zu neuen Haushalten und zusätzlichen Monetarisierungsmöglichkeiten über Werbung - vor allem auf dem Big Screen.James Lamon, EVP Content and Operations bei Footballco, sagt:"Wir sehen, dass immer mehr Fans unsere Marken über Video-First-Content konsumieren - seien es unterhaltsame Animationen bei 442oons, lockerer Schlagabtausch bei Front Three oder tiefgehende Einblicke in den Frauenfußball mit INDIVISA. Unsere Videoinhalte erzielen auf Social Media monatlich mehr als eine Milliarde Views - ein klarer Beleg für die starke Nachfrage. Umso mehr freuen wir uns, gemeinsam mit Sportworld unsere Reichweite auf Millionen von Smart-TV-Haushalten auszuweiten - gerade jetzt, da immer mehr Fans On-Demand-Videoinhalte über ihren Fernseher nutzen."Dr. Robert Niemann, Geschäftsführer der B1 SmartTV GmbH, ergänzt:"Mit Footballco arbeiten wir mit einem führenden globalen Fußballmedienunternehmen zusammen, das Heimat der ikonischsten Fußballmarken ist. Die innovativen Inhalte ergänzen unser globales Sportportfolio perfekt. Gemeinsam mit unserem Design-Relaunch definieren wir, wie Fans Sport konsumieren, neu - wir verbinden CTV und Mobile zu einem nahtlosen Erlebnis über alle Screens und Touchpoints hinweg."Über SPORTWORLD:Sportworld ist die eigene D2C-Sport-Aggregationsplattform von B1 SmartTV und bietet Fans in 205 Ländern nahtlosen Zugang zu kostenlosen und Premium-Inhalten von Broadcastern, Ligen, Verbänden, Klubs und Athleten. Verfügbar auf Samsung- und LG-Smart-TVs, Mobilgeräten, Tablets und im Web, vereint Sportworld Content-Auffindbarkeit, Nutzung und Monetarisierung und hilft Rechtehaltern so, Zielgruppen direkt und in großem Umfang zu erreichen.Neben Sportworld lizensiert und betreibt B1 SmartTV moderne OTT-Plattformen für Sportrechtehalter, die eigenständige Fan-Communities sowie eine effiziente, plattformübergreifende Monetarisierung ermöglichen.Pressekontakt:Stephan Zurawskistephan.zurawski@b1smarttv.comOriginal-Content von: B1 SmartTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163261/6159581