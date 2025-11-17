© Foto: Uncredited/yonhap/dpaSüdkoreanische Technologieaktien haben am Montag stark zugelegt. Grund hierfür ist die Zusage von neuen Milliarden-Inlandsinvestitionen der größten Konzerne des Landes. So hat Samsung Electronics seinen größten Investitionsplan vorgestellt und angekündigt, gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften in den kommenden fünf Jahren landesweit 450 Billionen Won (310,66 Milliarden US-Dollar) zu investieren. Der Plan umfasst Ausgaben für KI-Rechenzentren, Forschung und Entwicklung sowie eine neue Chip-Produktionslinie in Pyeongtaek, die 2028 den Vollbetrieb aufnehmen soll. Zudem hat sich die Hyundai Motor Group zu 125,2 Billionen Won (85,7 Milliarden US-Dollar) verpflichtet. Die Mittel sind hierbei …Den vollständigen Artikel lesen ...
