Ein Macher, ein extrem hochgradiges Goldprojekt und ein rekordhoher Goldpreis - eine Kombination mit außergewöhnlichen Erfolgschancen

Veröffentlichung im Auftrag von Copper Quest Exploration Inc. und Zimtu Capital Corp.

Als Gold über die Marke von 4.000 USD pro Unze schoss, teilte sich der Markt in zwei Lager. Die einen blieben am Spielfeldrand und beobachteten die Rallye aus der Ferne. Die anderen traten nach vorne - bereit, diesen seltenen Moment zu nutzen und historische Goldpreise in echte Wertschöpfung zu verwandeln.

Natürlich richteten Anleger sofort den Blick auf die einzig entscheidende Frage: Wer ist wirklich in der Lage, diesen rekordhohen Goldpreis in greifbaren Cashflow und schnellen Mehrwert für die Aktionäre umzuwandeln - ohne die endlosen Entwicklungszyklen, die so viele Projekte ausbremsen?

Mit der laufenden Übernahme der ehemals produzierenden Alpine Gold Mine - und mit ihrem langjährigen Eigentümer Allan Matovich, der nun in den Aufsichtsrat von Copper Quest Exploration Inc. (CSE:CQX / WKN:A40ZSP) eintritt - bewegt sich das Unternehmen genau dorthin, wo sich Timing, Erfahrung und Gelegenheit treffen.

Nur wenige Unternehmen sind in diesem außergewöhnlichen Goldzyklus so hervorragend positioniert, um die Möglichkeiten eines hochgradigen Projekts unmittelbar für sich zu nutzen.

Denn hier geht es nicht einfach um eine Übernahme. Es ist das perfekte Zusammenkommen aus einem explodierenden Goldpreis, einer hochgradigen Chance - und genau jenem Mann, der wie kein Zweiter dafür prädestiniert ist, diese voranzutreiben.

Während der Goldpreis in völlig neue Dimensionen vorstößt, verändert sich die Minenindustrie in Echtzeit. Hochgradige Unzen, die früher als marginal galten, sind plötzlich ein Vermögen wert - und Projekte mit bestehender Infrastruktur gehören heute zu den wertvollsten Assets im gesamten Sektor.

Anleger suchen längst nicht mehr nur nach Optionalität. Sie wollen Unternehmen, die entschlossen handeln und diese beispiellose Marktsituation aktiv nutzen.

Alpine bietet genau das: Eine ehemals produzierende Mine mit substanziellem Potenzial - getragen von der jahrzehntelangen Erfahrung und praxisnahen Führungsstärke, die Allan Matovich bei Copper Quest einbringt.

Der Ausbruch des Goldpreises über 4.000 USD/Unze markiert den Beginn eines neuen Kapitels für schnell realisierbare Goldprojekte. In einem Markt, der dringend nach sofort verfügbaren Unzen verlangt, werden Projekte wie Alpine - bereits erschlossen, hochgradig und auf sofortige Weiterentwicklung ausgerichtet - plötzlich zu einigen der überzeugendsten Chancen im gesamten Sektor.

Der Ausbruch des Goldpreises über 4.000 USD/Unze markiert den Beginn eines neuen Kapitels für schnell realisierbare Goldprojekte. In einem Markt, der dringend nach sofort verfügbaren Unzen verlangt, werden Projekte wie Alpine - bereits erschlossen, hochgradig und auf sofortige Weiterentwicklung ausgerichtet - plötzlich zu einigen der überzeugendsten Chancen im gesamten Sektor.

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-news.de/copper-quests-ubernahme-von-alpine-gold-allan-matovich/

Unternehmensdetails

Copper Quest Exploration Inc.

#2501 - 550 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 2B5 Kanada

Telefon: +1 778 949 1829

Email: investors@copperquestexploration.com

http://www.copper.quest

CUSIP: 217523 / ISIN: CA2175231091

Aktien im Markt: 71.243.806

Kanada-Symbol (CSE): CQX

Aktueller Kurs: 0,185 CAD (14.11.2025)

Marktkapitalisierung: 13 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 3MX0 / A40ZSP

Aktueller Kurs: 0,112 EUR (14.11.2025)

Marktkapitalisierung: 8 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

http://www.rockstone-news.de

Haftungsausschluss & Hinweis zu Interessenkonflikten: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten wesentlich abweichen, darunter Markt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, technische und operative Risiken. Leser sollten keinen unangemessenen Verlass auf diese Informataionen legen. Alle Projekte von Copper Quest Exploration Inc. befinden sich in der Explorationsphase. Frühere Arbeiten und historische Daten wurden nicht unabhängig verifiziert und sind nicht repräsentativ für zukünftige Ergebnisse. Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. und der Autor Stephan Bogner sind keine registrierten Finanzberater. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, die Marketingdienstleistungen für Copper Quest erbringt. Zimtu hält Aktien und Warrants von Copper Quest; der Autor selbst hält ebenfalls Wertpapiere des Unternehmens und kann von Kursentwicklungen profitieren. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar. Weitere Informationen, einschließlich vollständiger Risikohinweise und Offenlegungen, finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Copper Quest unter www.sedarplus.ca. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer: https://www.rockstone-news.de/copper-quests-ubernahme-von-alpine-gold-allan-matovich/



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000001Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20172060-rockstone-news-allan-matovich-goldmine-wachstumsschub-copper-quest-ausloest