DAX Prognose für Montag, 17.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.128 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch wurde erneut mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert. Es ging mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst am Nachmittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren und einen Richtungswechsel abzubilden. Der Index konnte sich bis zum Xetra Schluss wieder über die 23.850 Punkte schieben. Zum Wochenschluss wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bewegte sich der DAX seitwärts, formatierte den Tages- und Wochenschluss aber unter dem Xetra Schluss. Der DAX ging bei 23.857 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Drei Key Takeaways

DAX weiter unter Druck - kurzfristiges Chartbild bärisch-neutral

Der DAX konnte sich am Freitag trotz Erholung nicht nachhaltig über wichtigen gleitenden Durchschnitten halten. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Bild angeschlagen, mit klaren Risiken weiterer Abgaben.

Entscheidende Marken bleiben SMA20, SMA50 und SMA200

Für eine bullische Erholung muss der DAX intraday über die SMA20 und insbesondere über die SMA50 und SMA200 steigen. Unterhalb dieser Linien dominieren die Bären, mit potenziellem Rücklauf zum Freitagstief.

Tagesausblick leicht positiv - Bull-Szenario mit 60 - Wahrscheinlichkeit

Trotz schwachem Wochenfinish erwarten wir heute eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung. Das Long-Szenario hat 60 - Wahrscheinlichkeit, sofern der DAX über 23.875 Punkten bleibt.

Der deutsche Leitindex DAX ist am Freitagmorgen bei 24.128 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Das Tageshoch wurde ebenfalls im frühen Handel markiert, bevor der Index mit deutlicher Dynamik und Momentum nachgab. Erst am Nachmittag setzte eine Stabilisierung ein, die einen kurzfristigen Richtungswechsel einleitete. Bis zum Xetra-Schluss konnte sich der DAX wieder über die 23.850 Punkte schieben, schloss den Handelstag jedoch dennoch mit einem erneuten Verlust.

Nachbörslich verlief der Markt seitwärts und notierte leicht unter dem Xetra-Schluss. Der endgültige Tages- und Wochenschluss lag bei 23.857 Punkten.

DAX aktuell - Gewinner und Verlierer vom 14.11.2025

Per Xetra-Schluss lagen 8 DAX-Aktien im Plus, während 32 Werte Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner:

Siemens Healthineers +1,50 %

Siemens Energy +1,40 %

Allianz +0,69 %

Schwächste Werte:

Bayer -4,33 %

Commerzbank -3,46 %

Scout24 -2,98 %

Marktstatistik - DAX aktuell im Überblick

Datum Tageshoch (TH) Tagestief (TT) Xetra-Schluss Tagesschluss Range (08-22 Uhr) 14.11.2025 24.131 23.622 23.887 23.857 509 13.11.2025 24.513 23.953 24.043 24.092 560

Rot markiert - niedriger vs. Vortag, Grün - höher vs. Vortag.

Chartanalyse - DAX Prognose für heute

1h-Chart: Kurzfristige DAX Prognose

Der DAX eröffnete am Freitag im Bereich der SMA200 (24.008 Punkte). Bereits am Morgen wurde diese Unterstützungszone aufgegeben, was eine dynamische Abwärtsbewegung auslöste. Trotz einer Erholung am Nachmittag konnten die Bullen die SMA20 erst im Frühhandel des Montags zurückerobern...

