BÖRSE AKTUELL: Asien, FX & Globale Impulse (17.11.25)

Die wichtigsten Börse-Aktuell-Entwicklungen aus der Asien-Pazifik-Region zeigen heute ein gemischtes Bild. Während chinesische Aktienindizes zwischen -0,50 - und -0.70 % nachgeben, kann Australiens AU200.cash um 0,45 % zulegen. Der japanische Leitindex JP225 fällt dagegen um 0,50 %. Damit bleibt der asiatische Markt uneinheitlich und liefert gemischte Signale für den globalen Handelstag.

Währungen: Ruhige Forex-Session - US-Dollar stabilisiert sich

Im Devisenmarkt bleibt die Volatilität gering: Die meisten Währungspaare bewegen sich lediglich in einer engen Range von +/-0,15 %. Der US-Dollar zeigt sich in der heutigen Ausgabe von Börse Aktuell etwas fester und gewinnt rund 0,15 %, nachdem er zuletzt unter Druck stand.

Notenbanken: Fed und EZB senden vorsichtige Signale

Fed

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, äußerte sich zurückhaltend zu einer möglichen weiteren Zinssenkung im Dezember. Die aktuellen Wirtschaftsdaten würden dies laut ihm nicht klar rechtfertigen. Der Markt bewertet die Wahrscheinlichkeit einer 25-bp-Senkung derzeit nur mit 43,9 %.

EZB

Von der Europäischen Zentralbank warnte Olli Rehn, dass die Inflation aufgrund günstigerer Energiepreise, eines stärkeren Euro und schwächerer Lohnentwicklung unter das 2-Prozent-Ziel fallen könnte. Ein Zinsschritt im Dezember sei möglich - allerdings in beide Richtungen.

Japan: Konjunkturpaket - Wirtschaftsdaten im Fokus

Tokio plant ein umfangreiches Konjunkturpaket über mehr als 17 Billionen JPY, das sowohl Haushalte entlasten als auch Investitionen in KI und Halbleiter stärken soll. Eine Regierungsentscheidung wird für Freitag erwartet.

Der vorläufige BIP-Wert zeigt einen Rückgang von 1,8 - annualisiert, besser als die erwarteten -2,4 %. Der Rückgang ist auf schwächere Exporte sowie Konsum zurückzuführen - teils bedingt durch neue Wohnungsregeln und Zölle. Positiv überraschte ein 1,0 %-Anstieg der Unternehmensinvestitionen...

