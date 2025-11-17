DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 17. November

=== *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week *** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag *** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: 5,5 zuvor: 10,7 *** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary Policy of the European Central Bank" *** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP - EU-Kommission, Herbstprognose ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 00:12 ET (05:12 GMT)

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 17. November

(NEU: *** 16:00 DE/Bundeskanzler Merz, Rede bei Euro Finance Week === *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week *** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag *** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: 5,5 zuvor: 10,7 *** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary Policy of the European Central Bank" *** 16:00 DE/Bundeskanzler Merz, Rede bei Euro Finance Week *** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP - EU-Kommission, Herbstprognose ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 03:10 ET (08:10 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.