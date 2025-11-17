LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 194 auf 261 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Nach einem tiefen Tauchgang in die Materie und das Kostengerüst ist er langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er bis zu 28 Prozent über dem Konsens./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 22:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006047004