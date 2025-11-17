Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wieder mehr Zuversicht beim Blick auf den Regierungsstillstand in den USA hat die Risikoneigung der Marktteilnehmer gestärkt und sie Stimmung insgesamt aufgehellt, berichten die Analysten der Helaba.Zunächst nehme die Risikobereitschaft infolge der Beendigung des US-Regierungsstillstands zu, dann aber komme Verunsicherung auf, auch weil wichtige Datenveröffentlichungen auf sich warten ließen und die Zinssenkungsfantasie gedämpft werde. Viele Vertreter der US-Notenbank hätten Zweifel an einer Senkung im Dezember geschürt, was wohl auch damit zu erklären sei, dass es keine Klarheit über die wirtschaftliche Verfassung des Landes gebe. Immerhin stünden in dieser Woche regionale Fed-Umfragen im Kalender, die auf die derzeitige Stimmungslage im Verarbeitenden Gewerbe hinweisen. ...

