Ein Gerücht erschütterte am Freitag den ohnehin nervösen Krypto-Markt: Hat der große Bitcoin-Wal Strategy heimlich verkauft? CEO Michael Saylor dementiert - und kündigt stattdessen sogar neue, massive Käufe an.Der Auslöser: Ein Post auf X, der sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Daten des Analysehauses Arkham zeigten angeblich eine Reduzierung der Bitcoin-Bestände von MicroStrategy um rund 47.000 Einheiten. In einem Markt, der von Angst getrieben wird und in dem die Spot-ETFs gerade den zweitgrößten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär