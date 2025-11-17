Die Ingolstädter planen offenbar ein neues SUV-Modell, das exklusiv für den US-Markt gedacht ist. Das Fahrzeug soll auch vor Ort gebaut werden. Bei Technik und Produktion soll angeblich die VW-Marke Scout aushelfen. Gerüchte um ein eigenes US-Modell bei Audi gibt es schon lange. Als unter US-Präsident Joe Biden die Elektromobilität stark gefördert wurde, lief es beinahe auf ein großes E-SUV für den US-Markt hinaus - der Q8 e-tron hätte nach seinem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.