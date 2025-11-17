© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati Harnik

Der 13F-Bericht zeigt eine der größten neuen Positionen des Quartals: Alphabet. Ein Move, den Altmeister Warren Buffett lange vermieden hatte - und die jetzt umso mehr für Aufsehen sorgt.Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal eines der weitreichendsten Rebalancings der vergangenen Jahre vorgenommen. Die neuen 13F-Unterlagen zeigen erhebliche Umschichtungen im Aktienportfolio des von Warren Buffett geführten Mischkonzerns - mit klaren Gewinnern und deutlichen Abbaukandidaten. Auffälligster Schritt ist, wie bereits erwartet, der massive Abbau zweier Kernbeteiligungen. Berkshire reduzierte seine Apple-Position um nahezu 15 Prozent, was einem Wert von rund 10,6 Milliarden US-Dollar …