ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,25 auf 11,05 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft sei schwächer gewesen als erwartet, es habe aber auch Positives gegeben, schrieb Jarrod Castle am Freitagnachmittag. So schnitten Premium-Buchungen erneut besser als die für Economy-Plätze./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR001400J770





