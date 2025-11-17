Nervöse Märkte - doch die Analyse zeigt: Gold-Trend bleibt ungebrochen

Anzeige / Werbung

Die Kursstürze der letzten Tage haben Anleger aufgeschreckt. Doch was steckt wirklich hinter der abrupten Schwäche bei Gold und Silber? Und wie stabil ist der übergeordnete Trend? Edelmetallexperte Florian Grummes analysiert die Lage und zeigt, warum aktuelle Turbulenzen mehr über das Marktumfeld aussagen als über die langfristige Richtung.

Ein Rücksetzer zur Unzeit

Seit dem 21. Oktober standen die Edelmetallmärkte unter Druck. Wie Florian Grummes ausführt, begann die Schwächephase ausgehend von 3.886 US Dollar für Gold und 45,55 US Dollar für Silber. Nach mehreren Tagen der Belastung formierten beide Metalle jedoch eine Bodenbildung. Besonders der Silberpreis zeigte ein markantes Umkehrmuster und übernahm rasch die Führungsrolle in der Erholung. Diese setzte zu Beginn der aktuellen Handelswoche mit großer Dynamik ein und trug beide Metalle bis Donnerstag deutlich höher. Silber verfehlte sein frisches Allzeithoch von 54,48 US Dollar mit einem Hoch bei 54,39 US Dollar nur knapp.



Doch die Erholung hielt nicht lange. Bereits am Donnerstag zeichneten sich laut Grummes erste Ermüdungserscheinungen ab, auch wenn Käufer zunächst sofort zurückkehrten. Am Freitag meldeten sich die Verkäufer dafür mit umso mehr Kraft zurück. Während Gold im frühen asiatischen Handel noch bis 4.211 US Dollar stieg, verlor der Preis anschließend zeitweise 4,26 Prozent. Silber gab sogar fast acht Prozent ab. Die Märkte bleiben damit hochgradig volatil, ein Charakteristikum, das Grummes seit Wochen wiederholt betont.