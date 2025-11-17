DJ EZB/De Guindos: Inflation konvergiert Richtung Ziel

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Präsident Luis De Guindos ist zufrieden mit der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf die Frage, ob er die Chance auf eine Zinssenkung im Dezember für den Fall sehe, dass die Wachstumsprojektionen dann wieder schwach ausfielen, sagte er unter Verweis auf die September-Projektionen: "Wir sind optimistischer für das Wachstum im Euroraum, wir sehen das Wachstum bei über 1 Prozent." Mit Blick auf die Inflationsentwicklung äußerte sich der EZB-Vizepräsident ebenfalls zufrieden. "Wir glauben, dass die Inflation in Richtung unseres mittelfristigen Ziels konvergieren wird", sagte er. Dafür sprächen sowohl der Rückgang der Dienstleistungspreisinflation als auch die Lohndynamik, die sich in die richtige Richtung bewege.

