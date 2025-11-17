DAX tastet sich an Stabilisierung heran - Anleger zwischen Hoffnung und Realität

Nach einer Woche voller Richtungswechsel startet der DAX mit verhaltener Tendenz in die neue Handelswoche. Der deutsche Leitindex pendelt zum Wochenauftakt in einer engen Spanne - ein Zeichen dafür, dass sich die Marktteilnehmer nach den jüngsten Rücksetzern neu orientieren.

Auch international bleibt das Bild uneinheitlich: Während sich die Wall Street zuletzt uneins zeigte, dominieren in Asien erneut Abgaben. Die Anleger blicken zunehmend skeptisch auf die verbleibenden Wochen des Börsenjahres - die erhoffte Jahresendrally steht auf wackligen Beinen.

Makroökonomischer Überblick: Datenflut aus Übersee, Fokus auf Notenbanken

Zum Wochenstart richtet sich der Blick auf eine Reihe bedeutender Konjunkturdaten. In Japan sorgte ein unerwartet starker Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal für Ernüchterung: Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um 0,4 Prozent, was auf schwache Exporte und Investitionen zurückzuführen ist. In den USA steht mit dem Empire-State-Index ein wichtiger Frühindikator für das verarbeitende Gewerbe auf der Agenda - ein Stimmungsbild, das nach dem Ende des Regierungsstillstands besonders aufmerksam verfolgt wird. Parallel dazu beginnt in Frankfurt die Euro Finance Week, bei der unter anderem EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen - geldpolitische Impulse sind nicht ausgeschlossen.

Im Fokus: SUSS MicroTec mit Kursfeuerwerk nach Wachstumsvision

Ein echter Hingucker im frühen Handel ist die Aktie von SUSS MicroTec. Der Halbleiterzulieferer legt vorbörslich kräftig zu, nachdem das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag ambitionierte Ziele bis 2030 vorgestellt hat. Der Umsatz soll jährlich um 9 bis 13 Prozent wachsen und auf bis zu 900 Millionen Euro steigen. Auch bei der Profitabilität setzt sich das Management hohe Ziele: Eine EBIT-Marge von bis zu 22 Prozent wird angestrebt. Die Anleger honorieren die langfristige Perspektive - die Aktie verzeichnet einen deutlichen Kurssprung. Die Kombination aus strategischer Klarheit, Innovationsfokus und einem wachsenden Servicegeschäft verleiht dem Papier Rückenwind.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG7M0W 18,85 25808,462963 Punkte 12,55 Open End NASDAQ 100 Bull UG9UQY 6,63 24520,335221 Punkte 32,79 Open End DAX® Bull UN0QEH 3,71 23572,207326 Punkte 65 Open End DAX® Bear UG9LJR 6,39 24534,670463 Punkte 37,78 Open End DAX® Bull UG5FYF 5,74 23341,283313 Punkte 39,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2025; 09:57 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P500 Short UN02E8 8,64 8080,94138 Punkte -5 Open End Novo-Nordisk Long UG8MLQ 1,32 43,464931 USD 10 Open End Zalando Long UG8UAF 2,18 20,401866 EUR 9 Open End Siemens Energy Long UG7YHN 19,38 88,450257 EUR 5 Open End Nagarro Long UG6Y16 8,44 46,706539 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2025; 10:08 Uhr;

