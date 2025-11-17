Wie fällt das Fazit zur aktuellen Berichtssaison aus? Bleiben die Unternehmensgewinne auch im kommenden Jahr stabil? Wie stark dominieren KI-Unternehmen inzwischen den Markt? Rechtfertigen die Fundamentaldaten die KI-Rallye?

In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen von onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!

Stockers Börsencheck: Künstliche Intelligenz - Wie nachhaltig ist der Boom? - YouTube