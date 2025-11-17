Hamburg (ots) -- Neues Markenmitglied: Merian Select erweitert die Merian-Markenfamilie.- Monothematisches Konzept: Jede Ausgabe widmet sich vollständig einer einzigen Destination.- Exklusiv in Kooperation: Merian Select erscheint ausschließlich in Zusammenarbeit mit Destinationspartnern.Der Jahreszeiten Verlag erweitert die Merian-Markenwelt um ein neues Reisemagazin: Merian Select. Das Format konzentriert sich in jeder Ausgabe vollständig auf eine einzige Destination und kombiniert hochwertigen Reisejournalismus mit konkretem Nutzwert für die Reiseplanung. Premiere feiert das neue Magazin mit der Ausgabe "Lugano Region", die am 21. November 2025 erscheint."Wir freuen uns über Merian Select, den Neuzugang zur Merian Markenfamilie", sagt Tinka Dippel, Chefredakteurin von Merian. "Jede Select-Ausgabe konzentriert sich komplett auf eine Destination und zeigt nicht nur ihre schönsten Seiten, sondern auch versteckte Schätze. Viele Locals kommen zu Wort und nehmen uns mit an ihre Lieblingsorte. So entsteht ein authentisches Bild, kombiniert mit vielen wertvollen Tipps. In der Lugano Region trifft mediterranes auf alpines Klima, Dolce Vita auf Bodenständigkeit - ein einmaliger Mix, den Select erlebbar macht."Premiere: Merian Select "Lugano Region"Mildes Klima, tiefblauer See, sattgrüne Berge und kulinarische Highlights wie Merlot und Risotto: Nur zwei Stunden von Zürich entfernt beginnt das mediterrane Lebensgefühl des Tessins. Die erste Ausgabe von Merian Select zeigt die Region rund um Lugano als Traumdestination für alle Jahreszeiten - vom Baden im Sommer über Rad- und Wandertouren im Frühjahr und Herbst bis hin zu sonnigen Wintertagen auf den Seeterrassen. Auf 92 Seiten präsentiert das Magazin unter anderem- die schönsten Seeterrassen, Parks, Hotels und Grotti- Panorama-Wanderungen von Gipfel zu Gipfel- Bootstouren auf dem Luganersee- Geschichten über die Menschen, die diesen besonderen Ort prägen.Mit knapp 150 konkreten Tipps und Karten ist Merian Select ein praktischer Guide für unterwegs.Die Ausgabe entstand in Zusammenarbeit mit der Ente Turistico del Luganese. Massimo Boni, Direktor der Ente Turistico del Luganese, sagt: "Für uns ist Merian Select eine Chance, die Vielfalt der Lugano Region mit journalistischer Tiefe und hochwertiger Bildsprache zu präsentieren. Das Magazin zeigt nicht nur ikonische Orte, sondern auch authentische Erlebnisse, Menschen und versteckte Winkel - genauso möchten wir unsere Destination positionieren: als lebendiges, genussvolles Ganzjahresziel. Gleichzeitig erreichen wir mit Merian eine reiseaffine, anspruchsvolle Leserschaft, die offen für neue Destinationen ist und Wert auf Qualität legt."Perfekte Ergänzung zum Hauptheft und klar auf Kooperationen ausgerichtetArne Bergmann, Geschäftsführer des Jahreszeiten Verlags dazu: "Merian Select ist ein exklusives Kooperationsprodukt, das gemeinsam mit einem Destinationspartner entsteht. Unsere Partner profitieren dabei von der redaktionellen Qualität und dem journalistischen Anspruch, für den Merian seit Jahrzehnten steht. Wir schaffen ein Magazin, das ganz der jeweiligen Region gehört - ohne thematische Konkurrenz im Heft und mit maximaler Sichtbarkeit für die Destination. Das monothematische Format ergänzt das multithematische Hauptheft Merian ideal und ermöglicht eine besonders klare, fokussierte Kommunikation."Erscheinungstermin & VertriebMerian Select "Lugano Region" erscheint am 21. November 2025 und kostet 7,90 Euro.Erhältlich im Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel sowie an Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einzelhefte können auch im Onlineshop bestellt werden:https://shop.jalag.de/MERIAN-Select-LuganoKooperationen & KontaktBei Interesse an einer gemeinsamen Ausgabe von Merian Select steht das Merian-Team im Jahreszeiten Verlag gern zur Verfügung: https://jalag.de/marken/merian/Das Cover Merian Select senden wir Ihnen gern zuÜber den JAHRESZEITEN VERLAGWie kein anderes Medienhaus versteht es der JAHRESZEITEN VERLAG, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, dass er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, MERIAN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32055/6159681