Schwalbach am Taunus (ots) -Oral-B läutet die Goldene Ära der Zahnpflege ein - im wahrsten Sinne des Wortes: Mit der iO10 Gold Special Edition setzt Oral-B neue Maßstäbe für die Zahnpflege und das ideale Geschenk für die Festtage!Die iO10 Gold Special Edition: Strahlende Farbe, beeindruckende Features Mit der exklusiven iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold vereint Oral-B außergewöhnliches Design mit modernster Technologie und überzeugt mit einer Vielzahl optimierter Funktionen.Das Herzstück der Innovation ist die Smart Adapt Technologie: Ein intelligenter Putz-Autopilot, der die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil anpasst und so für eine effektivere und komfortablere Reinigung sorgt.Weitere smarte Funktionen machen die tägliche Routine noch einfacher:Verbesserte Konnektivität: Dreimal auffälligere Wechselhinweise über das Smartphone helfen, den Bürstenkopfwechsel im Blick zu behalten.Intelligente Batterieanzeige: Frühzeitige Warnung vor dem Zähneputzen und visuelle Bestätigung beim Laden sorgen für Sicherheit im Alltag.Neue Anzeigen & intuitive Symbole: Sie begleiten dich vor, während und nach dem Putzen und lassen so aus einer Routineaufgabe eine bereichernde Gewohnheit entstehen.Über Oral-B®Unter dem Motto "Brush like a Pro" unterstützt Oral-B® Menschen aufder ganzen Welt in Sachen Zahnpflege. Oral-B® wurde 1950 von einemkalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovativeZahnbürste erfand, um Patient:innen zu gesünderen Zähnen undZahnfleisch zu verhelfen. Oral-B® bleibt seiner Mission treu und istheute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar starken Marktfür Zahnbürsten. Die Marke, die zu Procter & Gamble gehört, stelltelektrische Zahnbürsten und Zahncreme für Erwachsene und Kinder,Mundspülungen und Interdentalprodukte her.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com.Pressekontakt:Firmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Communications Director Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizE-Mail: mulas.p@pg.comPressekontakt:MSL GermanyLaura GillertOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: laura.gillert@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/6159679