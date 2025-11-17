Schwalbach am Taunus (ots) -
Oral-B läutet die Goldene Ära der Zahnpflege ein - im wahrsten Sinne des Wortes: Mit der iO10 Gold Special Edition setzt Oral-B neue Maßstäbe für die Zahnpflege und das ideale Geschenk für die Festtage!
Die iO10 Gold Special Edition: Strahlende Farbe, beeindruckende Features Mit der exklusiven iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold vereint Oral-B außergewöhnliches Design mit modernster Technologie und überzeugt mit einer Vielzahl optimierter Funktionen.
Das Herzstück der Innovation ist die Smart Adapt Technologie: Ein intelligenter Putz-Autopilot, der die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil anpasst und so für eine effektivere und komfortablere Reinigung sorgt.
Weitere smarte Funktionen machen die tägliche Routine noch einfacher:
Verbesserte Konnektivität: Dreimal auffälligere Wechselhinweise über das Smartphone helfen, den Bürstenkopfwechsel im Blick zu behalten.
Intelligente Batterieanzeige: Frühzeitige Warnung vor dem Zähneputzen und visuelle Bestätigung beim Laden sorgen für Sicherheit im Alltag.
Neue Anzeigen & intuitive Symbole: Sie begleiten dich vor, während und nach dem Putzen und lassen so aus einer Routineaufgabe eine bereichernde Gewohnheit entstehen.
Über Oral-B®
Unter dem Motto "Brush like a Pro" unterstützt Oral-B® Menschen auf
der ganzen Welt in Sachen Zahnpflege. Oral-B® wurde 1950 von einem
kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative
Zahnbürste erfand, um Patient:innen zu gesünderen Zähnen und
Zahnfleisch zu verhelfen. Oral-B® bleibt seiner Mission treu und ist
heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar starken Markt
für Zahnbürsten. Die Marke, die zu Procter & Gamble gehört, stellt
elektrische Zahnbürsten und Zahncreme für Erwachsene und Kinder,
Mundspülungen und Interdentalprodukte her.
Über Procter & Gamble
Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt
eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und
führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,
Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &
Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,
Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.
Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter
www.pg.com.
Pressekontakt:
Firmenkontakt:
Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG
Paola Mulas, Communications Director Oral Care DACH
47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 Schweiz
E-Mail: mulas.p@pg.com
Pressekontakt:
MSL Germany
Laura Gillert
Otto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am Main
E-Mail: laura.gillert@mslgroup.com
Original-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/6159679
