Neuss (ots) -Bereits seit ein paar Tagen sind die Schnäppchenjäger unterwegs und können sich nun auch auf satte Rabatte auf OTTO.de freuen: Im Fokus stehen auch hier die Top-Modelle FLOOR ONE S9 Artist Premium, FLOOR ONE S7 Stretch sowie der FLOOR ONE S5 Stretch Extreme:Die Black Week Deals im Aktionszeitraum 18.11. bis 01.12. bei OTTO.de im Überblick:- FLOOR ONE S9 Artist Premium (UVP 899EUR) über 44% Ersparnis- FLOOR ONE S7 Stretch (UVP 599EUR) über 44% reduziert- FLOOR ONE S5 Stretch Extreme (UVP 699EUR) über 50% günstigerFLOOR ONE S9 Artist Premium: Wenn Design auf Reinigungskraft trifft- Das Spitzenmodell S9 Artist Premium vereint elegantes Design mit starker Saug- und Wischleistung sowie intelligenter Sensorik - für mühelose Reinigung. Die iLoop Smart Sensor-Technologie passt die Leistung automatisch an den Verschmutzungsgrad an, während SmoothDrive 360°-Manövrierbarkeit und flüssiges Handling garantiert. Das ergonomische Design erleichtert die Bedienung zusätzlich. Highlight: Das 85 °C FlashDry-System reinigt und trocknet die Bürstenrolle automatisch für maximale Hygiene. Der S9 Artist Premium (UVP: 899 EUR) ist zur Black Week bei OTTO (https://otto.me/4qDP63B) über 44 % reduziert.FLOOR ONE S7 Stretch- der flexible Performance-Meister- Der S7 Stretch überzeugt mit Premium-Ausstattung zum fairen Preis. Sein 180° Lay-Flat-Design erreicht mühelos auch schwer zugängliche Stellen. DualBlock Anti-Tangle schützt vor Haarverwicklungen, während der iLoop Sensor Saugkraft und Wasserzufuhr automatisch anpasst. Mit 50 Minuten Laufzeit und 1 L Frischwassertank schafft er große Flächen in einem Durchgang. FlashDry reinigt die Bürstenrolle in nur 5 Minuten hygienisch. Der S7 Stretch (UVP: 599 ) ist im Aktionszentrum bei OTTO (https://otto.me/47oj6J6) über 44 % reduziert.FLOOR ONE S5 Stretch Extreme - gründlich, clever, günstig- Der S5 Stretch Extreme erreicht dank 180° Lay-Flat-Design und 45°-Schwenkmechanismus mühelos jede Ecke. DualBlock Anti-Tangle, Smart-Sensorsteuerung und Selbstreinigung sorgen für saubere Böden ohne Aufwand. Mit 40 Minuten Laufzeit, Smart LED und App-Steuerung wird Putzen zum Kinderspiel. Der S5 Stretch Extreme (UVP: 499 EUR) ist bei OTTO (https://otto.me/47oj6sA)über 50 % günstiger.Weitere spannende Black Week Angebote von Tineco sind ab dem 20. November auf Amazon verfügbar.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.