Mainz (ots) -
Woche 50/25
Sonntag, 07.12.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.30 besseresser challenge
Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone
Deutschland 2025
"besseresser: Freche Frankreich-Fakes" entfällt
8.15 besseresser challenge
Aperol, Worcester Sauce + Kleiner Feigling
Deutschland 2025
"besseresser: Fragwürdige Feinkost aus Japan" entfällt
9.00 besseresser challenge
McCrispy, Apfelschnüre + Buchstabensuppe
Deutschland 2025
"besseresser: Italienische Imitate" entfällt
9.45 besseresser challenge
Riesen, Blaue Takis + Toffifee
Deutschland 2025
"Besseresser goes Schule: Was Kindern schmeckt" entfällt
10.30 besseresser challenge
Leberwurst, Hot-Chip + Kinder Maxi King
Deutschland 2025
"Besseresser goes Schule: Gemüse macht Spaß" entfällt
11.15 besseresser challenge
Knusperflocken, Happy Hippo + Franzbrötcheneis
Deutschland 2025
"Besseresser goes Schule: Brainfood günstig und gut" entfällt
12.00 besseresser challenge
Maggi, Tortilla-Chips + Dino-Nuggets
Deutschland 2025
"Besseresser goes Schule: Schule macht Politik" entfällt
12.45 besseresser challenge
Drachenzungen, Ferdi Fuchs + Wassermeloneneis
Deutschland 2025
"besseresser: Sündige Snacks" entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)
