Mainz (ots) -Woche 50/25Sonntag, 07.12.Bitte Programmänderungen beachten:7.30 besseresser challengeDubai Schokolade, Surimi-Sticks + TobleroneDeutschland 2025"besseresser: Freche Frankreich-Fakes" entfällt8.15 besseresser challengeAperol, Worcester Sauce + Kleiner FeiglingDeutschland 2025"besseresser: Fragwürdige Feinkost aus Japan" entfällt9.00 besseresser challengeMcCrispy, Apfelschnüre + BuchstabensuppeDeutschland 2025"besseresser: Italienische Imitate" entfällt9.45 besseresser challengeRiesen, Blaue Takis + ToffifeeDeutschland 2025"Besseresser goes Schule: Was Kindern schmeckt" entfällt10.30 besseresser challengeLeberwurst, Hot-Chip + Kinder Maxi KingDeutschland 2025"Besseresser goes Schule: Gemüse macht Spaß" entfällt11.15 besseresser challengeKnusperflocken, Happy Hippo + FranzbrötcheneisDeutschland 2025"Besseresser goes Schule: Brainfood günstig und gut" entfällt12.00 besseresser challengeMaggi, Tortilla-Chips + Dino-NuggetsDeutschland 2025"Besseresser goes Schule: Schule macht Politik" entfällt12.45 besseresser challengeDrachenzungen, Ferdi Fuchs + WassermeloneneisDeutschland 2025"besseresser: Sündige Snacks" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6159702

