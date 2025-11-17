Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PC30EH3, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 VW Vz 120, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PG44638, Wertpapier-Name: Call 19.06.26 VW Vz 100, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PK0RYH7, Wertpapier-Name: Call 18.06.27 VW Vz 120, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PK0RYT2, Wertpapier-Name: Call 18.06.27 VW Vz 100, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PG6BNJ3, Wertpapier-Name: Put 19.06.26 VW Vz 80, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value lt. Antragsteller

DE000PG6BNJ3 17.11.2025 09:05:19 10.000 0,37 0,23 EUR

DE000PG6BNJ3 17.11.2025 09:07:06 3.000 0,36 0,22 EUR

DE000PC30EH3 17.11.2025 09:08:24 7.000 0,37 0,52 EUR

DE000PG44638 17.11.2025 09:08:55 10.000 0,75 0,88 EUR

DE000PK0RYH7 17.11.2025 09:09:03 5.000 0,53 0,69 EUR

DE000PC30EH3 17.11.2025 09:09:19 9.000 0,37 0,52 EUR

DE000PK0RYT2 17.11.2025 09:19:33 5.000 1,07 1,39 EUR

DE000PK0RYT2 17.11.2025 09:20:31 4.000 1,07 1,39 EUR





