Zum Black Friday hagelt es wieder Angebote im Online-Handel. Leichtfertige Bestellungen können zur Überschuldung beitragen. Häufige Bestellungen im Internet tragen nach Beobachtungen der Schuldnerberatung zunehmend zur Überschuldung von Privatpersonen bei. Von den 577.400 Klienten der Beratungsstellen im vergangenen Jahr hatten 29 Prozent auch Schulden bei Online-Händlern, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren zwei Prozentpunkte mehr ...

