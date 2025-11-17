London (www.anleihencheck.de) - Erträge sind die wichtigste Renditequelle von High-Yield-Anleihen, so Agnieszka Konwent-Morawski, Brent Olson und Tom Ross, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Sie seien nicht ohne Grund High Yields genannt. Doch was passiere, wenn der Credit Spread - also die Differenz zwischen der Rendite einer Unternehmensanleihe und der einer entsprechenden Staatsanleihe mit ähnlicher Laufzeit - auf ein historisches Tief sinke? Sei eine Anlage in High-Yield-Anleihen dann noch gerechtfertigt, und welche Instrumente könnten Anleger einsetzen, um ihre Renditen zu steigern? ...

