Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank hat am 23. Oktober den Leitzins um 100 Basispunkte auf 39,50% gesenkt, nachdem sie im September einen Schritt um 250 Basispunkte vorgenommen hatte, so die Analysten der DekaBank.Die Drosselung des Tempos bei der geldpolitischen Lockerung sei mit der Unzufriedenheit der Währungshüter mit der Preisentwicklung zu begründen. Die Inflationsrate sei im September leicht auf 33,3% gestiegen und habe im Oktober mit 32,9% nahezu auf August-Niveau gelegen. Noch im August habe die Notenbank in ihrem Inflationsbericht per Ende 2025 eine Inflationsrate von 24% unterstellt, was deutlich verfehlt werde. ...

